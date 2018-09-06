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Troca de 'farpas'

Alckmin rebate Temer: 'O problema não são os ministros. É o presidente'

Tucano diz que presidente não tem liderança nem legitimidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 14:32

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 14:32

Michel Temer e Geraldo Alckmin Crédito: Daniel Teixeira / AE
O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, reagiu nesta quinta-feira às declarações do presidente Michel Temer e disse que o problema do governo não são os ministros, mas o próprio presidente. Temer divulgou dois vídeos em suas redes sociais em que diz que o PSDB e partidos aliados ao tucano fazem parte do seu governo, inclusive ocupando ministérios.
"O problema do governo Temer não são os ministros. É o presidente, que não tem a liderança que precisa ter, nem a legitimidade", afirmou Alckmin, na manhã desta quinta-feira, durante sabatina organizada por "Estadão" e Faap na capital paulista.
Na noite desta quarta-feira, Temer divulgou, no Twitter, um vídeo em que criticou a propaganda eleitoral de Alckmin. As propagandas feitas pelo tucano criticam a atuação dos governos Dilma e Temer em áreas como saúde, educação, segurança e emprego.
Com o mote "O Brasil de Dilma e Temer é assim", as peças dizem, por exemplo, que o país tem 13 milhões de desempregados e que metade dos jovens abandonam a escola no Ensino Médio.
No primeiro vídeo, Temer afirmou que Alckmin diz "falsidades" e ressaltou que diversos aliados do tucano foram ministros de áreas criticadas por ele.
"Se voce vier a ganhar essa eleição, essa base será a sua base governamental", disse o presidente.
 Michel Temer (@MichelTemer) 6 de setembro de 2018
Na manhã desta quinta-feira, Temer voltou a atacar Alckmin em um vídeo, citando a participação de políticos do PSDB em seu governo, como José Serra e Bruno Araújo.
Faz parte da estratégia de Alckmin distanciar sua imagem da de Temer. Alguns adversários têm usado a participação do PSDB no governo federal para desgastar o tucano.

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