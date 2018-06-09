Alckmin quer criar polícia de fronteira para combater o tráfico

Em visita à Vitória Stone Fair, no Pavilhão de Carapina, na Serra, o pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, falou sobre suas propostas para a área da segurança pública e defendeu que investir no policiamento de fronteiras é fundamental para combater o tráfico de drogas e de armas no país.

"Os Estados enxugam gelo. Nós temos que ter polícia de fronteira. Vamos pegar nossa experiência e fazer um grande trabalho no Brasil", ressaltou ele, que promete criar uma agência nacional de inteligência voltada para a segurança pública.

Já no setor previdenciário, Alckmin afirma que há necessidade de reformas, mas como forma de fazer justiça aos contribuintes. Segundo ele, a proposta na área é criar um regime geral de Previdência.