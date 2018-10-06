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Eleições

Alckmin quer convencer indecisos para garantir segundo turno

No último dia de campanha, o candidato ainda fez promessas direcionadas à saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2018 às 16:24

Publicado em 06 de Outubro de 2018 às 16:24

Geraldo Alckmin (PSDB) Crédito: Marcelo Prest
O candidato à Presidência da República pelo PSDB Geraldo Alckmin afirmou neste sábado (06), que está focado no convencimento aos eleitores indecisos na véspera do primeiro turno. Em Bauru, onde cumpriu agenda neste sábado, ele disse que trabalha para garantir a vice-liderança - hoje ocupada nas pesquisas por Fernando Haddad (PT) - e, assim, ir para o segundo turno.
"Até hoje, vamos pedir voto, fazer campanha, tentar convencer os eleitores indecisos. Política é sempre convencimento. Democracia são argumentos. Quem decide é o povo, ele é o grande juiz. Amanhã quem fala é o povo. Estamos empatados no terceiro lugar, trabalhando para ir para o segundo lugar", afirmou o ex-governador de São Paulo.
Na cidade do interior paulista, o candidato ainda fez promessas direcionadas à saúde. Segundo ele, em um possível governo, reabriria leitos do SUS. "Vamos reabrir os 30 mil leitos do SUS fechados por falta de verba e reajustar a tabela do sistema, dando um respiro às Santas Casas e hospitais beneficentes, além de atender melhor a população", disse.
À tarde, Alckmin cumpre agenda em São Paulo, na recém inaugurada linha lilás do metrô, estação Santa Cruz.

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