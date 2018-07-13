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Pré-Candidato

Alckmin faz 'cerco' a dirigentes do PP em busca de apoio

Tucano conversou com ex-ministro Ricardo Barros; ideia é reverter aproximação com Ciro

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 22:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 22:48
Alckmin faz 'cerco' a dirigentes do PP em busca de apoio Crédito: Reprodução
O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, está fazendo um cerco junto aos dirigentes e parlamentares do PP, na tentativa de obter o apoio do partido à sua candidatura. Dentro do chamado "blocão" (DEM, PP, PRB e Solidariedade), o partido é o maior defensor de uma aliança com o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, e não com Alckmin. Por isso, Alckmin se encontrou na quarta-feira com o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PI), e ainda conversou por telefone com o deputado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde.
Alckmin disse aos dirigentes do PP que era importante que todos estivessem juntos neste momento. O tucano intensificou as articulações políticas porque o prazo para as definições está se esgotando. Neste sábado, o "blocão" terá novo encontro em São Paulo, mas desta vez somente os dirigentes dos quatro partidos da formação original, sem convidados. Em outra reunião, na quarta-feira, participaram também PR, PSC e PHS.
O tucano sabe que é Ciro Nogueira o maior defensor de Ciro Gomes dentro do PP e dentro do grupo dos partidos de centro. O partido, contudo, não acredita na viabilidade eleitoral de Alckmin.
Em meio à indefinição, Ricardo Barros colocou seu nome como pré-candidato. Entretanto, a proposta não deve prosperar. Outra ideia que não deve ir para frente é a união em torno da candidatura de Alvaro Dias (Podemos).
>Alckmin diz que aguarda decisão do centrão e busca apoio de Ciro Nogueira
Os partidos do "blocão" tomarão sua posição em duas etapas: no sábado e depois em nova e derradeira conversa em Brasília, na terça ou quarta-feira da próxima semana. O grupo espera para segunda-feira uma resposta do ex-deputado Valdemar Costa Neto sobre o rumo do PR na corrida eleitoral. O PR avalia se aliar ao pré-candidato do PSL, Jair Bolsonaro; fechar com o " blocão" ou se aliar ao PT.

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