Alckmin faz 'cerco' a dirigentes do PP em busca de apoio Crédito: Reprodução

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, está fazendo um cerco junto aos dirigentes e parlamentares do PP, na tentativa de obter o apoio do partido à sua candidatura. Dentro do chamado "blocão" (DEM, PP, PRB e Solidariedade), o partido é o maior defensor de uma aliança com o pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, e não com Alckmin. Por isso, Alckmin se encontrou na quarta-feira com o presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PI), e ainda conversou por telefone com o deputado Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde.

Alckmin disse aos dirigentes do PP que era importante que todos estivessem juntos neste momento. O tucano intensificou as articulações políticas porque o prazo para as definições está se esgotando. Neste sábado, o "blocão" terá novo encontro em São Paulo, mas desta vez somente os dirigentes dos quatro partidos da formação original, sem convidados. Em outra reunião, na quarta-feira, participaram também PR, PSC e PHS.

O tucano sabe que é Ciro Nogueira o maior defensor de Ciro Gomes dentro do PP e dentro do grupo dos partidos de centro. O partido, contudo, não acredita na viabilidade eleitoral de Alckmin.

Em meio à indefinição, Ricardo Barros colocou seu nome como pré-candidato. Entretanto, a proposta não deve prosperar. Outra ideia que não deve ir para frente é a união em torno da candidatura de Alvaro Dias (Podemos).