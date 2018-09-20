Alckmin e Meirelles pregam experiência contra 'guerra' de PT e Bolsonaro

Estagnado e distante dos líderes das pesquisas de intenção de voto, o candidato à Presidência Geraldo Alckminpartiu para o "ataque total" às campanhas de Jair Bolsonaroe Fernando Haddadno programa eleitoral de rádio desta quinta-feira. O tucano pregou experiência contra o que chamou de "filme de terror" de disputa entre esses adversários. Henrique Meirellestambém quis se colocar como alternativa à polarização, a qual considerou uma "guerra".

Fernando Haddad (PT), que se isolou no segundo lugar das pesquisas ao ser oficializado substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usou os segundos para explicar seu plano econômico, calcado em reativar o consumo, com reajuste anual de salário mínimo acima da inflação, e retomar investimentos públicos. Jair Bolsonaro (PSL), líder das sondagens de voto mesmo sem fazer campanha nas ruas, por se recuperar do ataque a faca no começo do mês, ressaltou que os adversários "não vão conseguir parar a força de um Brasil que quer mudar".