Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alckmin e Meirelles pregam experiência contra 'guerra' de PT e Bolsonaro
"Ataque total"

Alckmin e Meirelles pregam experiência contra 'guerra' de PT e Bolsonaro

Haddad propõe em reativar consumo, e Bolsonaro exalta 'esperança' da mudança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2018 às 10:45

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 10:45

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução TV Globo
Estagnado e distante dos líderes das pesquisas de intenção de voto, o candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) partiu para o "ataque total" às campanhas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) no programa eleitoral de rádio desta quinta-feira. O tucano pregou experiência contra o que chamou de "filme de terror" de disputa entre esses adversários. Henrique Meirelles (MDB) também quis se colocar como alternativa à polarização, a qual considerou uma "guerra".
Fernando Haddad (PT), que se isolou no segundo lugar das pesquisas ao ser oficializado substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, usou os segundos para explicar seu plano econômico, calcado em reativar o consumo, com reajuste anual de salário mínimo acima da inflação, e retomar investimentos públicos. Jair Bolsonaro (PSL), líder das sondagens de voto mesmo sem fazer campanha nas ruas, por se recuperar do ataque a faca no começo do mês, ressaltou que os adversários "não vão conseguir parar a força de um Brasil que quer mudar".
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Licença-paternidade aumentou? Entenda a nova lei em 8 pontos
Imagem BBC Brasil
Por que guerra no Irã fez ações da Petrobras baterem recorde – e como isso impacta a empresa e o Brasil
Imagem BBC Brasil
A história por trás da tradição de comer ovos de chocolate na Páscoa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados