Alckmin e Doria participam juntos de reunião em igreja evangélica

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagram @geraldoalckmin_

Geraldo Alckmin participou na manhã desta quinta-feira, 23, de uma reunião com pastores paulistas da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele estava acompanhado do candidato ao governo de São Paulo de seu partido, João Doria. O evento foi fechado à imprensa e, de acordo com religiosos ouvidos pelo Estado, a presença dos políticos não foi informada previamente na convocação enviada aos pastores. O presidencial tucanoparticipou na manhã desta quinta-feira, 23, de uma reunião com pastores paulistas da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele estava acompanhado do candidato ao governo de São Paulo de seu partido, João Doria. O evento foi fechado à imprensa e, de acordo com religiosos ouvidos pelo Estado, a presença dos políticos não foi informada previamente na convocação enviada aos pastores.

Ao Estado, Alckmin classificou como "boa" a reunião com os pastores, com "muitas orações". Em seguida, quando questionado se havia recebido apoio oficial da Igreja e de Santiago, disse que "não" e afirmou apenas que Valdemiro é um "amigo". O tucano falou com a reportagem a caminho do aeroporto de Congonhas - ele estava em um táxi. Alckmin segue para Pernambuco.

Jair Bolsonaro (PSL), líder das intenções de voto no cenário sem Lula, uma declaração de voto de Santiago poderia ajudar Alckmin, católico fervoroso, a disputar com mais força a fatia dos eleitores cristãos, disputada ainda por Marina Silva (Rede). Liderada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, a Mundial tem 20 anos, está presente em cerca de 20 países e afirma reunir, apenas em dizimistas cadastrados, 1 milhão de fiéis. Em busca do eleitorado evangélico, especialmente o que demonstra disposição em apoiar(PSL), líder das intenções de voto no cenário sem Lula, uma declaração de voto de Santiago poderia ajudar Alckmin, católico fervoroso, a disputar com mais força a fatia dos eleitores cristãos, disputada ainda por Marina Silva (Rede).

Em 2017, o apóstolo sofreu um atentado. Ele foi esfaqueado durante um culto. Na época, Alckmin o chamou de amigo. A presença de Doria reforçou a estratégia. Em 2016, quando foi eleito prefeito da capital Paulista, o tucano foi apoiado pela Mundial. Agora, na busca pelo Palácio dos Bandeirantes, volta a pleitear o apoio dos evangélicos, ampliando também o coro por Alckmin.

Fechada, a reunião teria começado às 9h, na sede mundial da Igreja no Brás, centro de São Paulo. Pastores de todo o Estado chegavam com a bíblia nas mãos e desavisados sobre a pauta política da reunião. A Igreja não informou quantas pessoas participaram.

Com atuação em Campos do Jordão, pastor Paulo Lourenço de Souza se demonstrou surpreso ao saber que Alckmin e Doria participariam de uma "reunião administrativa" da Igreja. Questionado se aceitaria fazer campanha para a dupla tucana, respondeu que não. "Dentro de igreja ninguém nem pode fazer campanha."

O pastor Felipe Sousa, de Piracicaba, também disse que não sabia que encontraria os políticos, mas considerou proveitoso o encontro caso alguma proposta boa fosse apresentada. "Tudo aquilo que acrescentar de positivo vai ser bom pra nós."

Pastor de Santos, Mauro Xavier era um dos poucos informados sobre a visita. "Nós queremos homens de Deus administrando nosso País. Homens que são voltados para a palavra e o bem-estar de todo o povo. E é por isso que esses dois políticos vão estar aqui nessa reunião, onde serão apresentados pelo nosso líder maior (Santiago)", disse.