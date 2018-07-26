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'Amigo secreto'

Alckmin diz que vice será do centrão, 'homem ou mulher' e fora de SP

Tucano agradeceu ao empresário Josué Gomes pelo apoio ao seu nome

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 14:54
O pré-candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, chega para reunião com líderes do centrão Crédito: Reprodução/Instagem
O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que a escolha do vice será feita até o dia 4 de agosto, data da convenção nacional do partido que irá oficializar sua candidatura. Alckmin adiantou que o escolhido não será de São Paulo, para poder dar mais amplitude à chapa, e que será de um dos cinco partidos do centrão (DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade).
- Para ter vice precisa ter candidato.Vamos nos debruçar na questão do vice. O vice é uma decisão coletiva e não temos pressa, é até 4 de agosto, quando é a convenção - afirmou Alckmin.
- Para ter vice precisa ter candidato.Vamos nos debruçar na questão do vice. O vice é uma decisão coletiva e não temos pressa, é até 4 de agosto, quando é a convenção - afirmou Alckmin.
Ele disse que poderá ser "homem ou mulher".
O tucano agradeceu ao empresário Josué Gomes pela manifestação que deu apoio a seu nome.
- Meus cumprimentos ao Josué Alencar, quero agradecer muito o seu artigo na Folha, generoso - disse ele sem, no entanto, confirmar que desistiu de tê-lo em sua chapa.
O centrão formalizou hoje o apoio do grupo ao tucano.

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