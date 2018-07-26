Alckmin diz que vice será do centrão, 'homem ou mulher' e fora de SP

O pré-candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, chega para reunião com líderes do centrão Crédito: Reprodução/Instagem

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que a escolha do vice será feita até o dia 4 de agosto, data da convenção nacional do partido que irá oficializar sua candidatura. Alckmin adiantou que o escolhido não será de São Paulo, para poder dar mais amplitude à chapa, e que será de um dos cinco partidos do centrão (DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade).

- Para ter vice precisa ter candidato.Vamos nos debruçar na questão do vice. O vice é uma decisão coletiva e não temos pressa, é até 4 de agosto, quando é a convenção - afirmou Alckmin.

- Para ter vice precisa ter candidato.Vamos nos debruçar na questão do vice. O vice é uma decisão coletiva e não temos pressa, é até 4 de agosto, quando é a convenção - afirmou Alckmin.

Ele disse que poderá ser "homem ou mulher".

O tucano agradeceu ao empresário Josué Gomes pela manifestação que deu apoio a seu nome.

- Meus cumprimentos ao Josué Alencar, quero agradecer muito o seu artigo na Folha, generoso - disse ele sem, no entanto, confirmar que desistiu de tê-lo em sua chapa.