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Visita ao ES

Alckmin diz que PSDB já tem apoio de 4 partidos para disputar eleição

Em agenda de campanha, tucano visitou as paneleiras e afirmou que vice da chapa ainda não foi definido

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 13:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 13:42
Pré-candidato à Presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB) cumpre agenda nesta sexta-feira (08) no Espírito Santo. Nesta manhã, o político esteve no Galpão das Paneleiras, no bairro Goiabeiras, em Vitória, e afirmou à Rádio CBN Vitória que o PSDB já formou uma aliança com quatro partidos para a disputa à Presidência em outubro.
Pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin visita Galpão das Paneleiras, em Vitória Crédito: Regina Trindade/ CBN Vitória
"Tem várias hipóteses, mas hoje nós estamos caminhando para ter, além do PSDB, mais quatro partidos. Uma aliança já de cinco partidos, sem a questão da vice ser discutida", afirmou Alckmin, sem detalhar, no entanto, quais seriam as legendas que já fecharam com o tucanato. Segundo ele, o partido prefere que as próprias siglas manifestem o apoio ao PSDB.
O pré-candidato falou ainda sobre a crise política enfrentada pelo país e sobre as discussões a respeito do cargo de vice para compor a chapa tucana na eleição ao Palácio do Planalto. Fernando Henrique chegou a afirmar que não convém ao PSDB "fechar portas" a Marina Silva, mas a ex-senadora disse que "de jeito nenhum" formará dupla com Alckmin.
CRISE POLÍTICA
"Eu acho que a crise política nós vamos resolver primeiro com a eleição. A eleição traz legitimidade a quem for eleito, para poder implementar as reformas, e o Brasil reencontrar o caminho do emprego, crescimento e investimento, e com reformas estruturantes, entre elas a reforma política. Não é possível o Brasil continuar tendo 35 partidos políticos e não ter voto distrital."
INDETERMINAÇÃO DO VICE
"Pela lei anterior, as convenções já teriam começado no dia 1º de junho. Pela lei nova, só a partir de 20 de julho. Só vai ter candidato a vice o partido que não tiver candidato a presidente da República, então vai ser uma decisão lá para o mês de julho."
COLIGAÇÃO
"Tem várias hipóteses, mas hoje nós estamos caminhando para ter, além do PSDB, mais quatro partidos. Uma aliança já de cinco partidos, sem a questão da vice ser discutida. Eu acho que vai ampliar essa aliança e essa escolha vai se dar ao final do mês de julho."
MARINA SILVA
"Um grande respeito pela Marina Silva, um belo quadro, uma pessoa que tem espírito público. Ela é pré-candidata, então nós respeitamos. Eu acho que é importante a sua participação (no processo eleitoral)."
Com informações de Regina Trindade, da Rádio CBN Vitória

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