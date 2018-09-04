Alckmin diz que não fará campanha com Aécio em Minas

O candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução/Instagem

Geraldo Alckmin, disse na manhã desta terça-feira que não fará campanha ao lado do senador Aécio Neves em Minas Gerais. Investigado pela Lava-Jato, Aécio deixou a presidência do partido no ano passado e agora tenta uma vaga na Câmara dos Deputados. Em sabatina promovida pela rádio CBN e pelo portal "G1", o tucano criticou também o PT, ao dizer que não vai para "porta de penitenciária idolatrar preso". O candidato do PSDB à Presidência,, disse na manhã desta terça-feira que não fará campanha ao lado do senador Aécio Neves em Minas Gerais. Investigado pela Lava-Jato, Aécio deixou a presidência do partido no ano passado e agora tenta uma vaga na Câmara dos Deputados. Em sabatina promovida pela rádio CBN e pelo portal "G1", o tucano criticou também o PT, ao dizer que não vai para "porta de penitenciária idolatrar preso".

Aécio porque não existe palanque", disse Alckmin, que foi questionado se subiria no palanque do mineiro. "Ele vai fazer a campanha dele. Não vou (fazer campanha junto com ele)". "Não vou estar comporque não existe palanque", disse Alckmin, que foi questionado se subiria no palanque do mineiro. "Ele vai fazer a campanha dele. Não vou (fazer campanha junto com ele)".

(STF) sob a acusação de receber R$ 2 milhões de propina da JBS e de tentar atrapalhar as investigações. Ele nega. Alckmin lembrou que, embora não fizesse parte da Executiva do PSDB em 2016, foi contra a prorrogação do mandato de Aécio como presidente da sigla. Sua tese foi derrotada por 28 votos a dois. Aécio é réu no Supremo Tribunal Federalsob a acusação de receber R$ 2 milhões de propina da JBS e de tentar atrapalhar as investigações. Ele nega.

"Vieram as denúncias, o partido tomou todas as medidas, ele (Aécio) saiu da direção do partido. Houve nova eleição, renovamos toda a direção partidária. O que nós vamos fazer é aguardar o julgamento", afirmou Alckmin.

(PF) em Curitiba, onde cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. O tucano disse, durante a sabatina, que apoia as investigações da Lava-Jato e fez uma referência às constantes visitas de petistas ao ex-presidente Lula, que está preso na sede da Polícia Federalem Curitiba, onde cumpre pena por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá.

"O que a sociedade espera? (Que) quem errou, seja punido, seja quem for, de que partido for. Não passamos a mão na cabeça de ninguém nem vamos pra porta de penitenciária para idolatrar preso e desmoralizar a Justiça. E, de outro lado, quem for inocente, que seja absolvido".

Quando foi questionado sobre as denúncias de corrupção que envolvem auxiliares seus no governo de São Paulo, Alckmin defendeu o ex-presidente da Dersa Lawrence Casagrande Lourenço e rebateu acusações de que seu cunhado, Adhemar Ribeiro, foi intermediário de repasses de caixa dois para sua campanha em 2010, como afirma a delação da Odebrecht.

(INSS), 5 mil reais". "Isso é repetido por delator há um ano sem uma única prova. Minhas campanhas foram modestas e rigorosamente dentro da lei. Há uma tentativa de desclassificar atividade política e dizer que é tudo igual", disse o ex-governador. "Tenho 40 anos de vida pública, moro no mesmo apartamento. Meu salário é só do INPS, 5 mil reais".

Jair Bolsonaro, em sua propaganda no TV, Alckmin não citou diretamente o deputado federal na entrevista desta terça-feira. Ao justificar a aliança com o centrão, bloco partidário formado por DEM, PSD, PP, PR e SD, voltou a dizer que não se resolvem os problemas do país "na bala". Embora tenha mirado o candidato do PSL,, em sua propaganda no TV, Alckmin não citou diretamente o deputado federal na entrevista desta terça-feira. Ao justificar a aliança com o centrão, bloco partidário formado por DEM, PSD, PP, PR e SD, voltou a dizer que não se resolvem os problemas do país "na bala".