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Pré-Candidaturas

Alckmin diz que Fernando Henrique tem ajudado a unir o centro

Pré-candidato do PSDB participou de evento com empresários e lideranças políticas em Santa Catarina

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 23:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 23:15
Pré-candidato do PSDB participou de evento com empresários e lideranças políticas em Santa Catarina Crédito: Repordução / Internet
O presidenciável do PSDB Geraldo Alckmin disse nesta terça-feira, 12, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tem auxiliado na missão de unir as pré-candidaturas de centro à Presidência. Fernando Henrique, que é muito hábil, tem dito que precisamos unir o que chamou de convergência democrática. Temos que buscar um bom entendimento. A pessoa que mais tem me ajudado é o Fernando Henrique Cardoso, disse o ex-governador em agenda com empresários e políticos em Santa Catarina.
Alckmin disse também que a definição das alianças deve ocorrer apenas nas próximas semanas. "Ninguém nem sabe quem vai ser candidato. Tem muito partido dizendo que tem candidato e na 'hora H' não vai ter", disse.
Na segunda, o Estado noticiou que o movimento suprapartidário ligado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que busca viabilizar uma candidatura comprometida com as reformas estruturais, avalia que Marina Silva, pré-candidata da Rede, poderia se consolidar como alternativa do chamado "centro democrático" na disputa presidencial.
Na semana passada, a própria pré-candidata demonstrou ceticismo em relação a uma aliança com o PSDB. Ela disse que não há identidade programática entre as siglas. Mesmo reconhecendo as diferenças, interlocutores da Rede reconheceram que, do ponto de vista pragmático e eleitoral, a aliança seria positiva, principalmente do ponto de vista do tempo de TV e rádio.
ECONOMIA
Após visitas a Chapecó, importante polo agrícola do Estado, e a Joinville, principal centro industrial de Santa Catarina, Alckmin defendeu uma agenda de competitividade para o País. O Brasil vai o ano que vem para o sexto ano de déficit primário. É um mar de obra parada, tudo faz de conta que está fazendo, criticou.
'É que nem água e óleo, diz marqueteiro de Alckmin sobre PSDB e Rede
Para resolver o problema, Alckmin destacou a necessidade de medidas como a simplificação tributária, maior segurança jurídica e atração de investimentos privados. O pré-candidato disse ser possível aprovar reformas estruturantes nos primeiros meses do governo, aproveitando-se da popularidade obtida com uma eventual vitória na eleição

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