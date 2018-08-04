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Quer o segundo turno

Alckmin diz 'estar acostumado' a enfrentar o PT em eleições

Candidato do PSDB tem repetido que espera disputar segundo turno com petistas

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 15:18
Geraldo Alckmin Crédito: Repordução / Internet
O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado, 4, em Brasília, estar acostumado a enfrentar o PT em eleições. O tucano tem repetido que espera disputar o segundo turno contra um candidato petista num eventual segundo turno. Embora o PT mantenha Lula como seu candidato à Presidência, o ex-presidente é considerado ficha suja por ter sido condenado em segunda instância e deve ter seu registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Estou acostumado a enfrentar o PT, já enfrentei o Lula e vou enfrentá-lo numa outra circunstância, disse Alckmin em referência à disputa de 2006, quando perdeu no segundo turno para o petista. Nas duas vezes em que foi eleito governador de São Paulo, em 2010 e em 2014, também enfrentou adversários petistas na disputa. Na última vez, venceu logo no primeiro turno.
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Maratona
Dono da maior aliança eleitoral até agora, com nove partidos, Alckmin fez neste sábado, 4, uma espécie de maratona por convenções partidárias de aliados em Brasília. A declaração sobre Lula foi dada na primeira delas, do PPS. Na ocasião, elogiou a vice em sua chapa, a senadora Ana Amélia (PP-RS). Ana Amélia representa o novo, a transparência, o espírito público, disse. O empoderamento das mulheres melhora a sociedade e a luta das mulheres é de todos nós.
O tempo de televisão do tucano foi exaltado como uma grande vantagem de Alckmin na convenção tucana. Geraldo terá nova inserções diárias. Condição e tempo suficiente para mostrar o seu preparo para o Brasil, disse o ex-governador de Goiás e vice-presidente do PSDB Marconi Perillo. Vamos para o segundo turno e vamos ganhar disparado as eleições, disse o tucano logo na abertura da convenção do PSDB.
O ex-governador paulista também participou da convenção do PR e foi para a convençao do PSDB.

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