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Propaganda

Alckmin ataca Bolsonaro, Temer e Dilma em vídeo para redes sociais

O vídeo mostra imagens do trio enquanto a música diz 'não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 14:20

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:20

Geraldo Alckmin Crédito: Repordução / Internet
O candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, decidiu atacar de uma vez só o adversário Jair Bolsonaro (PSL), o presidente Michel Temer (MDB) e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no primeiro vídeo oficial da sua campanha para as redes sociais. A propaganda começa a ser divulgada nesta terça-feira.
O vídeo feito para o jingle do candidato mostra imagens do trio de políticos em sequência enquanto a música diz não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. É o ataque mais contundente não só a Bolsonaro mas também a Temer. A iniciativa é divulgada dias após a troca de comando do time da publicidade de Alckmin nas redes sociais.O presidenciável está em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto e deposita todas as suas fichas no horário eleitoral, que começa nest semana, para chegar ao segundo turno.
Em São Paulo, o tucano precisa atrair votos de Bolsonaro. Ele também tem sido associado a Temer pela participação do PSDB no governo do emedebista. Por fim, o vídeo pretende colocar Alckmin como o anti-PT ao mencionar Dilma.O jingle traz também ao eleitor uma mensagem de que é preciso votar com a razão.  O Brasil é Geraldo, é cabeça e coração diz a música.

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