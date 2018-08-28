Alckmin ataca Bolsonaro, Temer e Dilma em vídeo para redes sociais

O vídeo feito para o jingle do candidato mostra imagens do trio de políticos em sequência enquanto a música diz não dá pra olhar pra trás, não dá pra errar de novo. É o ataque mais contundente não só amas também a Temer. A iniciativa é divulgada dias após a troca de comando do time da publicidade de Alckmin nas redes sociais.O presidenciável está em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto e deposita todas as suas fichas no horário eleitoral, que começa nest semana, para chegar ao segundo turno.