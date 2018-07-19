Alckmin aposta em viagens a Minas para tentar promover candidatura

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução / Internet

Minas Gerais foi o estado mais visitado pelo pré-candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) na pré-campanha. Nesta quinta-feira o tucano fará sua quinta visita à região desde maio, ao cumprir agenda em Montes Claros, no norte do estado. Há dois meses o presidenciável segue um roteiro estrategicamente elaborado pelo PSDB mineiro para promover sua candidatura.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país, com 15,6 milhões de eleitores  só perde para São Paulo, que tem 32 milhões. O retrospecto do estado em eleições que faz dele um tipo de talismã para presidenciáveis: desde a redemocratização, nunca um presidente do Brasil foi eleito sem vencer em Minas.

A ofensiva política atende a uma necessidade urgente de Alckmin que é crescer nas pesquisas. Hoje ele aparece estagnado na quarta colocação nos cenários sem a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A campanha do PSDB encara Minas Gerais como o território com maiores chances para Alckmin conquistar votos, depois de São Paulo. Lá o pré-candidato a governador, o senador Antonio Anastasia (PSDB), mostra-se como um promissor cabo eleitoral para o presidenciável por ter boa avaliação da população e chances de vitória. Após 11 anos no comando do governo estadual, o PSDB mineiro tem boa cobertura regional, um capital político valioso para o trabalho de busca de votos.

Há, entretanto, o senador Aécio Neves (PSDB) no caminho de Alckmin. Com uma imagem arrasada politicamente após denúncias de envolvimento na Lava-Jato, Aécio tem se mantido distante das visitas do presidenciável a Minas. Na campanha tucana, o senador é comparado ao presidente Michel Temer (MDB) por sua 'alta toxicidade eleitoral'.

Desde que deixou o cargo de governador de São Paulo, Alckmin já passou pelas principais regiões do estado  Uberaba, no Triângulo Mineiro; Governador Valadares, no Vale do Rio Doce; Poços de Caldas, no sul de Minas; e a capital Belo Horizonte. Em todas elas, o formato do evento foi o mesmo: o pré-candidato reuniu-se com prefeitos, vereadores e representantes de sindicatos e associações. As visitas são sempre acompanhadas por Anastasia e o presidente do partido no estado, Domingos Sávio.

 Esse trabalho é importante para que, quando começar oficialmente a campanha, esse exército de lideranças saia às ruas com discurso e conteúdo para pedir voto ao nosso candidato a presidente. Nos encontros ele fala mas também ouve muito sobre as demandas de cada região  afirmou Sávio.

Ainda este mês, mais uma visita do tucano é esperada em Minas, desta vez para a convenção que oficializará a candidatura de Anastasia para o governo estadual no dia 28.