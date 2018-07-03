Alckmin aposta em 'emissários' para reverter resistências do DEM Crédito: Repordução / Internet

O comando da campanha do pré-candidato à Presidência do PSDB, Geraldo Alckmin, aposta reduzir as resistências ainda existentes no DEM por meios de dois "emissários": os deputados federais Mendonça Filho (PE), ex-ministro da Educação, e Rodrigo Garcia (SP), atual líder do partido na Câmara e vice na chapa de João Doria ao governo de São Paulo.

O coordenador de campanha de Alckmin, o ex-governador Marconi Perillo, considera que ambos desempenham "importante papel" nestas negociações com o DEM. Alckmin terá um encontro decisivo nesta quarta-feira com o blocão liderado pelo partido e que ainda reúne PP, PRB e Solidariedade.

O DEM tem um comportamento de pêndulo entre as candidaturas de Alckmin e Ciro Gomes. Os dirigentes mais antigos querem reeditar a aliança com o PSDB, presente nas eleições presidenciais desde 1994, quando Fernando Henrique Cardoso foi eleito. Mas há setores que querem Ciro Gomes, e ainda uma pequena parcela defende o pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL).

Dentro do partido, Rodrigo Garcia tem uma preferência clara por uma aliança com Alckmin, de quem foi secretário estadual. A grande resistência enfrentada é o baixo desempenho dos tucanos nas pesquisas de intenção de voto. Depois dos resultados das pesquisas internas e da realizada por Ibope/CNI, dirigentes do DEM dizem que a situação de Alckmin está "difícil".

O blocão considera vital o encontro que terá nesta quarta-feira com Alckmin, estagnado nas pesquisas. O comando de campanha de Alckmin admite que a conversa ocorrerá com um Alckmin "sob pressão".

Alçado a coordenador da campanha, Perillo até tentou uma aproximação com o MDB e passou a defender Henrique Meirelles, presidenciável do MDB, como um vice ideal para Alckmin, mas a aproximação formal com o partido do presidente Michel Temer foi vetada.