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Cobrou punições

Alckmin após ataque a ônibus do PT: 'Toda violência deve ser condenada'

Governador também afirmou que homens públicos devem pregar a paz e a união

Publicado em 28 de Março de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 13:04
Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução / Internet
Em texto publicado nas suas redes sociais, o governador Geraldo Alckmin reprovou o ataque a tiros sofridos pelos ônibus da caravana do ex-presidente Lula pela região Sul. O tucano cobrou a apuração e punição dos responsáveis.
"Toda forma de violência tem que ser condenada. É papel das autoridades apurar e punir os tiros contra a caravana do PT", disse o governador.
No texto publicado hoje, o tucano também afirmou que os homens públicos devem pregar a paz e a união entre os brasileiros.
"O país está cansado de divisão e da convocação ao conflito", escreveu.
Ontem, à "Folha de S. Paulo", Alckmin afirmou que o PT estava "colhendo o que plantaram".

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