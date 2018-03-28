Alckmin após ataque a ônibus do PT: 'Toda violência deve ser condenada'

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução / Internet

Em texto publicado nas suas redes sociais, o governador Geraldo Alckmin reprovou o ataque a tiros sofridos pelos ônibus da caravana do ex-presidente Lula pela região Sul. O tucano cobrou a apuração e punição dos responsáveis.

"Toda forma de violência tem que ser condenada. É papel das autoridades apurar e punir os tiros contra a caravana do PT", disse o governador.

No texto publicado hoje, o tucano também afirmou que os homens públicos devem pregar a paz e a união entre os brasileiros.

"O país está cansado de divisão e da convocação ao conflito", escreveu.