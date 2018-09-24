Alckmin: 'Em 2006, pesquisas davam que não teria 2º turno'

"Em todas as últimas eleições, as mudanças maiores foram no final. A população foi amadurecendo e a mudança ocorreu", disse Alckmin, que deu como exemplos a eleição de 2014, em que Aécio Neves, o então candidato do seu partido, superou Marina Silva, então no, a menos de dez dias de sua eleição, e também a disputa de 2006, quando chegou ao segundo turno contra o ex-presidente Lula, que então buscava o segundo mandato.