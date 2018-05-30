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Greve dos Caminhoneiros

Ainda falta combustível em oito aeroportos, diz Infraero

Balanço concluído às 19h informa que aeroportos ainda estão operando

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 23:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 23:05
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, no balanço das 19h de hoje (29), que ainda falta combustível para abastecer aeronaves Crédito: Reprodução / Pixabay
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, no balanço das 19h de hoje (29), que ainda falta combustível para abastecer aeronaves em, pelo menos, oito aeroportos que administra. A empresa é responsável por 54 aeroportos em todo país. O balanço foi concluído às 19h.
Os aeroportos com falta de combustível no fim da tarde de hoje são os de São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG), Campina Grande (PB), Juazeiro do Norte (CE), Palmas (TO), Imperatriz (MA), Londrina (PR) e João Pessoa (PB).
Segundo a assessoria da Infraero, a empresa está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.
A Infraero informou ainda que os aeroportos estão abertos e têm condições de receber pousos e decolagens. Nos terminais em que o abastecimento está indisponível, as aeronaves que chegarem só poderão decolar se tiverem combustível suficiente para a próxima etapa do voo.
>Nove aeroportos do país ainda não tinham querosene até a madrugada
Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem as companhias aéreas para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que planejem os voos de acordo com a disponibilidade de combustível na rota pretendida.

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