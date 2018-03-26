AGU quer R$ 71 milhões devolvidos por João Santana destinados ao Funpen

O casal de marqueteiros Monica Moura e João Santana Crédito: Reprodução | Twitter

Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que os R$ 71.646.517,40 devolvidos pelo casal de marqueteiros João Santana e Mônica Moura como parte de seu acordo de delação premiada sejam destinados ao Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). O dinheiro, que estava numa conta na Suíça, já foi transferido para outra conta, na Caixa Econômica Federal (CEF).

O relator da delação no STF, ministro Edson Fachin, determinou que esse dinheiro é da União. Agora, a AGU quer que ele seja destinado especificamente para o Funpen. Apesar dos problemas carcerários brasileiros, o maior problema hoje não é a falta de recursos desse fundo, que não pode ser contingenciado por decisão do STF. O governo federal costuma culpar os governos estaduais pela falta de bons projetos que possam receber recursos.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, por exemplo, vem se queixando da baixa execução dos projetos de segurança executados pelos estados com dinheiro de repasses federais. O Funpen repassou quase R$ 3 bilhões aos estados nos últimos três anos sem que novas vagas em presídios tenham sido criadas. Na semana passada, ele anunciou, em discurso no Palácio do Planalto, que o governo federal só vai repassar verbas aos estados e municípios que se comprometerem a cumprir metas concretas de redução da criminalidade.

Caso Fachin entenda que o dinheiro não possa ir para o Funpen, a AGU solicita que possa voltar a analisar a destinação da verba. O documento é assinado pela ministra da AGU, Grace Mendonça, pela secretária-geral de Contencioso do órgão, Isadora Maria Cartaxo de Arruda, e pelo advogado da União João Victor Macena de Figueiredo.