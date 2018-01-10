Agricultor fugiu de desastre em Mariana e vive sob Ciclovia Tim Maia

Ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro Crédito: AE/Arquivo

Embora à beira-mar, viver embaixo da Ciclovia Tim Maia, que desabou em 21 de abril de 2016, seria uma escolha improvável para qualquer um. Mas é ali que mora, há alguns meses, o lavrador Joaquim André Pereira, de 50 anos. Ele veio para o Rio ao fugir da tragédia ambiental de Mariana, em Minas Gerais, e, depois de se abrigar na casa de uma parente na Rocinha, não pensou duas vezes ao encontrar os escombros da antiga mansão do fazendeiro paulista Lover Ibaixe, derrubada em 2015. A vista para parte da orla da Zona Sul lhe pareceu perfeita. Joaquim caprichou: plantou uma horta, inspirado pelo ofício que leva no coração, e algumas flores. Vive cercado por mudas de orégano, pimenta, camomila e arruda, além de girassóis. Na encosta, criou um lar. Ciclistas, distraídos, não o veem. Assim como a maior parte da cidade que o acolhe.

 Eu não sabia o que fazer, não tinha mais trabalho. Mariana parou por causa daquele acidente ambiental. Lembrei da minha sobrinha Roberta, filha de minha irmã Andréa, que eu não conhecia. Vim para o Rio e não voltei mais. Sinto muita saudade, mas preciso sobreviver. Acabei escolhendo esse lugarzinho. As pessoas me dão parabéns pela forma como cuido de tudo. O local estava abandonado  diz Joaquim ao falar sobre seu pedaço de mundo, situado a poucos passos do Vidigal e do Hotel Sheraton.

FILHA DE CINCO ANOS FICOU EM MINAS

Duas luminárias da ciclovia iluminam a noite de André. Como precisa de pouco, ele se instalou no banheiro da casa, o único cômodo que restou. Quando a Tim Maia caiu, duas pessoas morreram. Um ano antes, houve o desastre ambiental de Minas, em 5 de novembro de 2015. As duas tragédias marcam a vida do agricultor. Lá, o rompimento da barragem do Fundão causou a morte de 19 pessoas, afetando a rotina de 39 cidades. Na época, Joaquim sobrevivia do que ganhava cuidando de plantações na área rural da cidade mineira. Mas o lamaçal produzido por 34 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro mudou seu destino da noite para o dia. Ele havia passado a maior parte de seus dias na cidade histórica mineira, a 38 quilômetros de Acaiaca, onde nasceu. Há três anos, teve que deixar tudo para trás. Em Mariana, ficou ainda seu maior tesouro, a filha Ruth, de 4 anos, fruto de um relacionamento curto.

Olhares mais atentos na ciclovia podem descobrir, entre os destroços, os cuidados de Joaquim. Ele não esconde a vaidade, talvez movida pelos elogios que recebe de um e de outro. Na entrada da casa, escreveu a frase em que deixa claro como gostaria de ser visto: Zelador do prédio. Ao lado, numa das paredes, uma mensagem de conscientização: Não pixar (sic), + respeito, #RJ.

 Eu sou assim. Gosto de plantar. De transformar as coisas do meu jeito. Quando cheguei, perguntei a surfistas quem era o dono do terreno. Disseram que era da prefeitura, e me deram uma força para ficar abrigado. Escolhi um cantinho na parte esquerda, onde também há destroços de uma outra casa. Como era muito escuro e frio, fui buscar um outro, e achei esse banheiro, que fica bem embaixo de duas luminárias. Era o que eu precisava. Não faço gato de luz porque não quero encrenca com ninguém. Água, eu pego numa torneira do outro lado da avenida.

NAMORO COM HÓSPEDE DE HOTEL

Depois de deixar a casa da sobrinha na Rocinha, Joaquim ficou seis meses no apartamento do porteiro de um prédio em Copacabana. De lá, foi para um quarto num prédio comercial no Leblon, emprestado por um amigo somente para passar a noite. Depois, caminhando pela Avenida Niemeyer, avistou as ruínas da mansão que transformou em lar, e onde já coleciona histórias, inclusive românticas. Sob a lua do Vidigal, namorou uma boliviana que estava hospedada no Sheraton.

 Ela veio até aqui depois de um dia no hotel. Conversou comigo e se aventurou a viver por uns tempos aqui. Namoramos muito, mas sempre dizia para ela conhecer o Rio. Eu emprestava minha bicicleta. Foi muito bom. Ela se divertia na praia  conta Joaquim, acrescentando que só conheceu o mar aos 18 anos, em Vitória.  Eu o adoro, mas não mergulho.

Joaquim alimenta a esperança de permanecer na casa, que foi construída irregularmente em 1983 e acabou sendo demolida em 2015. Ele garante que mantém contato com o proprietário do terreno, que teria prometido ao lavrador um emprego. Ontem, um grupo esteve no local, fez uma espécie de vistoria, observou cuidadosamente os restos de uma piscina junto à linha dágua. Um homem, que não quis se identificar, não revelou o tipo de empreendimento previsto para o espaço, mas assegurou a Joaquim que obra começa amanhã. Procurada, a prefeitura não retornou para comentar a ocupação da área.

O lavrador, que veio de longe e conseguiu uma casa, não sossegou enquanto não encontrou emprego. Atualmente, Joaquim se sustenta prestando serviços à Pizzaria Guanabara, no Leblon. Descarrega alimentos dos caminhões, varre o salão às sextas-feiras, rega as plantas. Conta que chega cedo para filar o café da manhã. Na casa tradicional da Zona Sul, ele é conhecido como Mineiro, dado o forte sotaque que trouxe de Mariana. Além de trabalho, ganhou amigos.

 Mineiro é uma pessoa muito boa, não há quem não goste dele por aqui. Ele também faz bicos no prédio, carrega entulho. E assim vai ganhando uns trocados  conta Fernando Severino, funcionário da pizzaria.

Nesta terça-feira, quando a equipe do GLOBO chegou à Pizzaria Guanabara, Joaquim limpava a calçada. No rosto, um sorriso; na camisa, a frase Meu fechamento é você, feijão. Para ser um carioca completo, só faltava mesmo um tributo ao funk.