Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  Agressor frequentou mesmo clube de tiro dos filhos de Bolsonaro
Ataque em Minas Gerais

Agressor frequentou mesmo clube de tiro dos filhos de Bolsonaro

Local para prática de tiros fica em São José, região metropolitana de Florianópolis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 23:10

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 23:10

Facebook de Adélio mostra visita ao clube de tiro Crédito: Reprodução
O homem que esfaqueou o candidato do PSL nesta quinta-feira (6), Adélio Bispo de Oliveira, praticou tiros no Clube e Escola de tiro .38 no dia 5 de julho deste ano. Ele chegou a fazer check in em seu Facebook durante a visita. O local, que funciona em São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC), tem como sócios dois dos filhos de Jair Bolsonaro: Eduardo e Carlos Bolsonaro.
"Ele foi só uma vez. Está no nosso sistema", afirmou Julia Zanata, assessora do clube. "Ele esteve lá para praticar tiros, o que consta no sistema. Quando chega no clube 38, você faz cadastro, compra um pacote com munições, armas e um instrutor acompanha", explicou ela.
Segundo a assessora, Eduardo e Carlos Bolsonaro são sócios do clube e frequentam o local há pelo menos três anos. O clube possui cerca de 600 associados e existe há 26 anos.
> Ataque em MG: Bolsonaro vai para CTI após cirurgia
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados