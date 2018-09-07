Agressor frequentou mesmo clube de tiro dos filhos de Bolsonaro

O homem que esfaqueou o candidato do PSL nesta quinta-feira (6), Adélio Bispo de Oliveira, praticou tiros no Clube e Escola de tiro .38 no dia 5 de julho deste ano. Ele chegou a fazer check in em seu Facebook durante a visita. O local, que funciona em São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC), tem como sócios dois dos filhos de Jair Bolsonaro: Eduardo e Carlos Bolsonaro.
"Ele foi só uma vez. Está no nosso sistema", afirmou Julia Zanata, assessora do clube. "Ele esteve lá para praticar tiros, o que consta no sistema. Quando chega no clube 38, você faz cadastro, compra um pacote com munições, armas e um instrutor acompanha", explicou ela.
Segundo a assessora, Eduardo e Carlos Bolsonaro são sócios do clube e frequentam o local há pelo menos três anos. O clube possui cerca de 600 associados e existe há 26 anos.