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Afastamento

Agente é afastada por não ajudar Marcela Temer a salvar cachorro

Primeira-dama entrou de roupa em lago para retirar animal de estimação; funcionária foi deslocada para outra função

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 23:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 23:20
Primeira-dama entrou de roupa em lago para retirar animal de estimação; funcionária foi deslocada para outra função Crédito: Reprodução/Instagram
O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) decidiu afastar uma agente de suas funções depois que a funcionária não ajudou a primeira-dama Marcela Temer a socorrer seu cachorro, que mergulhou no Lago Paranoá durante passeio no Palácio da Alvorada, em Brasília. O caso aconteceu no mês de abril, mas só veio a público nesta semana.
A reportagem do Estadão/Broadcast apurou que Marcela levava o cachorro, chamado Piculy, da raça Jack Russell, para uma volta nas dependências da residência oficial, acompanhada do filho, Michelzinho, quando o cão mergulhou no lago que há dentro da propriedade.
Preocupada com a possibilidade de o animal não conseguir retornar à margem e se afogar, Marcela pediu ajuda, mas teve de entrar na água de roupa para retirar o animal de estimação do lago.
O GSI enxergou no episódio uma situação que poderia ter colocado em risco a integridade física da primeira-dama. Isso porque os agentes do Gabinete de Segurança Institucional são treinados para evitar qualquer tipo de situação de risco de vida para as autoridades. Diante do caso, a agente foi deslocada para outra função no GSI, em Brasília.

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