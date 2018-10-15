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Rio de Janeiro

Agente da PRF é morto com tiro na cabeça dentro de seu carro

Polícia investiga se foi tentativa de assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 13:58

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 13:58

O carro onde o agente da PRF estava Crédito: Reprodução
O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Leandro Marques Verli foi morto, na manhã desta segunda-feira (15), com um tiro na cabeça quando estava dentro de seu carro na Rua Nilópolis, no bairro Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já estiveram no local e fizeram a perícia.
Segundo a Polícia Militar, policiais do 21ºBPM (São João de Meriti), foram acionados para checar um veículo abandonado. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o auto Range Rover, alvejada por tiros e dentro do carro, o agente Leandro Marques Verli.
A Polícia Civil informou que o corpo do policial Leandro Marques Verli foi encaminhado para exame de necropsia no Instituto Médico-Legal (IML) da região. Os agentes procuram possíveis testemunhas e imagens de câmeras que ajudem a identificar a autoria do crime.

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