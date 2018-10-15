Agente da PRF é morto com tiro na cabeça dentro de seu carro

O carro onde o agente da PRF estava Crédito: Reprodução

O agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Leandro Marques Verli foi morto, na manhã desta segunda-feira (15), com um tiro na cabeça quando estava dentro de seu carro na Rua Nilópolis, no bairro Tomazinho, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A polícia investiga se foi uma tentativa de assalto. Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) já estiveram no local e fizeram a perícia.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 21ºBPM (São João de Meriti), foram acionados para checar um veículo abandonado. Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o auto Range Rover, alvejada por tiros e dentro do carro, o agente Leandro Marques Verli.