Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Agente anticorrupção da PF é assassinado a tiros em adega em São Paulo
Polícia

Agente anticorrupção da PF é assassinado a tiros em adega em São Paulo

Segundo registro da Polícia Militar, o agente teria se desentendido por causa do preço de bebida.

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2020 às 20:17
Renato Rewai Paraná e Silva, de 41 anos, foi morto na madrugada deste domingo, 6, em uma adega localizada no bairro de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo
Renato Rewai Paraná e Silva, de 41 anos, foi morto na madrugada deste domingo, 6, em uma adega localizada no bairro de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo Crédito: Reprodução
O policial federal Renato Rewai Paraná e Silva, de 41 anos, foi morto na madrugada deste domingo, 6, em uma adega localizada no bairro de São Mateus, na zona leste da cidade de São Paulo. O agente da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) foi alvejado por quatro disparos, segundo boletim de ocorrência registrado pouco antes das seis horas da manhã na 49ª DP.
Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que, ao questionarem as pessoas que estavam no local, foram informados que houve uma discussão entre o policial e o dono da Adega Empório.
Segundo registro da Polícia Militar, o agente teria se desentendido por causa do preço de bebida. Silva teria sacado uma glock 0.9 mm e então "um terceiro, não identificado, sacou um revólver calibre 38 e efetuou os disparos contra a vítima".
O agente chegou a ser levado para o hospital Santa Marcelina de Itaquera, mas lá foi declarada sua morte. O dono do estabelecimento foi levado à delegacia para prestar informações.

Atualização

07/12/2020 - 6:56
A imagem da carteira funcional da vítima foi retirada por haver risco de falsificação.

Veja Também

Promessa de combater violência com guardas municipais é populista

Homem que feriu gato com vergalhão em Linhares deixa a prisão

Em abordagem, PRF recupera moto roubada na BR-101 em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados