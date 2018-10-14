Afinal, qual é o Brasil que os candidatos à Presidência querem?

As propostas dos candidatos à Presidência da República não foram as protagonistas da campanha no primeiro turno e nada indica que serão nesta nova etapa do pleito, disputado por Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). Mas os dois já modulam parte do discurso para conquistar novos eleitores.

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad disputam segundo turno para Presidência do Brasil Crédito: Montagem Gazeta Online

Até agora, a polarização se dá mais pela rejeição a um ou a outro do que em relação ao que pretendem fazer num eventual governo. Ou então com base em informações veiculadas por meio do WhatsApp que se sustentam mais pela fé em determinado candidato do que em algo que possa se aproximar da verdade.

Quando questionados sobre ideias constantes em seus planos de governo ou declarações feitas no passado, no entanto, os candidatos mostram que, ainda que se queira optar por um deles com base no que pretendem implementar a partir de 2019, a tarefa pode ser complicada.

Afinal, qual Bolsonaro subiria a rampa do Palácio do Planalto em janeiro? O que disse, em 2010, que o programa Bolsa Família era compra de votos, o que afirmou, em 2011, que era um projeto para tirar dinheiro de quem produz e dá-lo a quem se acomoda, ou o que diz, agora, em vídeo publicado para seus seguidores no Facebook, que vai até implementar um 13º salário para quem conta com o benefício?

De qual Haddad estamos falando? Do que tem um plano de governo que prevê a elaboração, logo após a posse, de uma Constituinte, ou do que afirmou, em entrevista ao Jornal Nacional no último dia 08, que mudou de ideia e vai fazer as reformas devidas por emenda constitucional?

Teremos o Bolsonaro que diz respeitar a democracia ou o que contesta o resultado das urnas  quando este não o convém  com base em vídeos e relatos feitos na internet, mas sem provas concretas? O Haddad que se apresenta como gestor experiente e moderno ou o que se aconselha com o ex-presidente Lula (PT), preso em Curitiba?

O Bolsonaro estatista e corporativista, pela forma como se comportou em seus 27 anos de mandato na Câmara dos Deputados, ou o que incluiu em seu programa de governo privatizações e reformas para diminuir o tamanho do Estado? O Haddad que flerta com o centro do espectro político e rechaça as falas do ex-ministro José Dirceu (PT) sobre tomar o poder ou o que mantém a seu lado velhas figuras?

O provérbio em latim Verba volant, scripta manent, cuja popularidade foi proporcionada pelo então vice-presidente Michel Temer (MDB) em carta endereçada à então presidente Dilma Rousseff (PT), vaticina: As palavras voam, os escritos permanecem. Em se tratando de uma campanha eleitoral, talvez nem estas permaneçam, como ocorreu em passado recente no país.

Mas ao eleitor que quer escolher o presidente da República com base no que ele pretende fazer e não apenas no que ele supostamente fez, conforme relatado no grupo de WhatsApp da família, eis as propostas (de Bolsonaro aqui e de Haddad aqui ). Elas foram extraídas dos programas de governo dos candidatos, registrados na Justiça Eleitoral, e também de entrevistas e declarações feitas recentemente pelos presidenciáveis.

SÓ NO PAPEL?

Se tudo isso vai sair do papel, é outra história. Embora muita gente não se atente para isso, o presidente não pode tudo. Muitas das ideias dele ou dos que compõem sua equipe precisam de aprovação do Congresso Nacional, às vezes com quórum qualificado  mais do que a simples maioria , como alterações por meio de emenda à Constituição.

Após a eleição do último dia 07, já se sabe a composição da Câmara dos Deputados e do Senado que o futuro chefe do Executivo vai encontrar a partir de fevereiro (a posse do presidente ocorre em janeiro, mas a dos parlamentares é apenas no mês seguinte).

Na Câmara, por exemplo, a maior bancada eleita é a do PT de Haddad, com 56 cadeiras. A segunda maior é justamente a do PSL de Bolsonaro, com 52 parlamentares. O futuro presidente terá que lidar, no entanto, com representantes de 30 partidos na Casa, um recorde desde a redemocratização. Atualmente, são 25 as siglas com assento na Câmara, e a dificuldade de negociação no chamado presidencialismo de coalizão, uma constante.

Já a composição do Senado saltou de 15 para 21 partidos. A maior bancada lá continuará a ser a do MDB, com 12 senadores, seguido por PSDB, com 8. O PT elegeu 6, e o PSL, 4.

PRIORIDADE DO PT: emprego e inclusão

É possível tirar isto do papel. Não cobrar imposto de renda de quem ganha até 5 salários mínimos, taxar grandes fortunas, investir em geração de empregos. Não é tirando direitos de trabalhadores que se gera emprego. Haddad tem o domínio completo do programa e tem experiência. Só ameaçar com arma não adianta. É preciso emprego e inclusão social e compromisso com a democracia. É o que faremos Perly Cipriano, secretário de mobilização do PT-ES

PRIORIDADE DO PSL: ministério enxuto