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São Paulo

Aeroporto de Guarulhos terá sede da Polícia Rodoviária Federal

A sede atual fica na rodovia Presidente Dutra mas o espaço não consegue abrigar nem as viaturas da corporação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2019 às 17:34

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 17:34

Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo Crédito: Arquivo
Alvo de um dos maiores roubos da história do Brasil, em julho deste ano, o aeroporto internacional de Guarulhos, em São Pauloreceberá um reforço na segurança nos entornos com a construção de uma sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
O anúncio da construção da nova superintendência paulista da instituição foi feito na manhã desta segunda-feira (16) em Guarulhos com a assinatura do convênio entre PRF e a GRU AirPort, empresa que administra o maior terminal de cargas e de passageiros do país, que cedeu o terreno.
De acordo com a superintendente da PRF em São Paulo, o prédio terá cerca de 8.000 metros quadrados e ficará entre os lagos próximos ao hotel Pullman, ponto estratégico na rodovia que dá acesso ao sítio aeroportuário.
A sede atual fica na rodovia Presidente Dutra, cujo espaço não consegue abrigar corretamente nem mesmo as viaturas da corporação, segundo a PRF.

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A construção está estimada em R$ 40 milhões (recursos já liberados, segundos PRF), com previsão de entrega para 2024.
O projeto arquitetônico será desenvolvido pela UFscar. Segundo GRU AirPort e PRF, o convênio assinado agora já vinha sendo discutido há cerca de seis anos, e seu anúncio não guarda ligação com o roubo ocorrido em julho, quando bandidos armados levaram mais de 770 quilos de ouro.
Além de aumentar a sensação de segurança de funcionários e usuários do aeroporto, a presença da PRF na rodovia também vai conseguir coibir os motoristas que estacionam irregularmente nas proximidades dos terminais.
No local vai haver, além do prédio administrativo, uma delegacia da PRF, um auditório, um estande de tiro, um canil e um depósito de materiais. 
Goiás Espírito Santo são os próximos estados que devem mudar suas sedes da PRF para regiões próximas de seus aeroportos internacionais.

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