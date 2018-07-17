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Eleições 2018

Aécio Neves deve disputar vaga na Câmara, dizem aliados

Tucano teria avaliado que rejeição nas pesquisas inviabilizaria reeleição ao Senado

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 20:54
Brasília - Senador Aécio Neves Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) sinalizou a parlamentares mineiros que vai concorrer a deputado federal nas eleições de outubro. Segundo aliados, o tucano concluiu que não há condições políticas para tentar obter nas urnas um novo mandato ao Senado.
Apesar de aparecer em segundo nas pesquisas, o senador teria um índice de rejeição elevado, o que, na avaliação dos tucanos de Minas, inviabilizaria sua candidatura.
Aécio é réu em uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura os crimes de corrupção passiva e obstrução de Justiça no episódio do repasse de R$ 2 milhões de Joesley Batista. Ele também é investigado no Supremo em inquéritos derivados da Operação Lava-Jato.

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