Advogado de agressor de Bolsonaro disse que TJ-MG é uma vergonha

Em palestra no início deste ano, o advogado Zanone Oliveira Junior, defensor do pedreiro Adélio Bispo, disse que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma vergonha por partir da consideração de que os acusados são sempre culpados. Bispo atacou na última quinta-feira, 6, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.