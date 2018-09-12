Advogado de agressor de Bolsonaro disse que TJ-MG é uma vergonha

Em palestra no início deste ano, o advogado Zanone Oliveira Junior, defensor do pedreiro Adélio Bispo, disse que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais é uma vergonha por partir da consideração de que os acusados são sempre culpados. Bispo atacou na última quinta-feira, 6, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro.
Se matou a pedradas, a facadas, o ônus é de quem alega, seja o Ministério Público ou uma ação penal privada, disse à época o advogado.
Procurado pela Coluna, Zanone ajustou a fala e disse que o tribunal tem excelentes desembargadores. Algumas decisões isoladas que invertem o ônus da prova e, infelizmente, acabam envergonhando o TJ-MG, comentou.