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Indicação

Advogada e chefe de gabinete são cotados para área jurídica

Bolsonaro avalia indicar o seu atual chefe de gabinete, Pedro César Nunes de Sousa, ou sua advogada, Karina Kufa, para a Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 11:15

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 11:15

Pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro, na terça-feira (31)
Jair Bolsonaro pode indicar o seu atual chefe de gabinete ou sua advogada para a área jurídica Crédito: sac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro avalia indicar o seu atual chefe de gabinete, Pedro César Nunes de Sousa, ou sua advogada, Karina Kufa, para a Subchefia de Assuntos Jurídicos (SAJ). O órgão responsável pelos atos jurídicos do presidente é acumulado hoje pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, que deve ser confirmado como novo ministro da Justiça, no lugar de Sérgio Moro.
Com a indicação de Oliveira para a pasta da Justiça e Segurança Pública, o secretário de Assuntos Estratégicos (SAE), almirante Flávio Rocha, deve assumir como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, mas não acumulará a Subchefia de Assuntos Jurídicos. As mudanças ainda aguardam confirmação e publicação no Diário Oficial da União (DOU).
Bolsonaro procura um nome de sua confiança para a SAJ, uma vez que o órgão é um dos mais importantes no governo. Pelas mãos da SAJ passam todos os atos jurídicos do governo para certificar sua conformidade legal.

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Alguns subchefes de Assuntos Jurídicos de governos passados são hoje ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) - caso do ministro Gilmar Mendes e do atual presidente da Corte, ministro Dias Toffoli.
Advogado e major reformado, Pedro Nunes de Sousa é considerado do núcleo duro do presidente, que o acompanha desde a Câmara de Deputados. Com a eleição de Bolsonaro, ganhou o cargo de chefe de gabinete. Discreto, ele é próximo de Jorge Oliveira e, entre suas atribuições, está a de organizar a agenda do presidente.
Karina Kufa, por sua vez, passou a ter mais contato com Bolsonaro durante a campanha presidencial e se tornou próxima do deputado al Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho "03" do presidente. A advogada assumiu a defesa de Bolsonaro em diversos processos na Justiça após o rompimento do presidente com o ex-ministro e advogado Gustavo Bebianno, que o representava perante a Justiça. Karina também está à frente da criação do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente pretende criar. 

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