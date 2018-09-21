Adversários criticam carta de FH por união de candidatos de centro

Marina Silva no Espírito Santo Crédito: Rafael Monteiros de Barros | CBN Vitória

Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede), que poderiam integrar a coalizão proposta pelo tucano, e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A carta em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso faz um apelo por união de candidatos de centro foi criticada pelos candidatos à Presidência(PDT) e(Rede), que poderiam integrar a coalizão proposta pelo tucano, e pela presidente do PT,

Marina foi para o Twiiter e desdenhou da proposta: Ninguém chama para tirar as medidas com a roupa pronta, escreveu ela.

Após debate com presidenciáveis na TV Aparecida, na noite desta quinta-feira, a ambientalista admitiu que o momento é difícil e que os brasileiros têm uma grande responsabilidade

"É o momento dos brasileiros estarem unidos para, no primeiro turno, darem o voto do coração. Nós temos a oportunidade de não permitir que aqueles que se apropriaram do tempo de televisão, do fundo eleitoral, para impedir a sociedade de mudar queiram dizer que as eleições se decidem por pesquisas", disse.

Pouco antes, seu vice, Eduardo Jorge, disse que o ex-presidente havia ignorado proposta semelhante feita por ele no início do ano:

"Fernando Henrique não me ouviu quando falei isso em fevereiro 2018. Eu propus a mesma coisa em fevereiro e ele não deu bola", disse Eduardo Jorge.

A campanha de Ciro Gomes (PDT) não se considerou como destinatária da carta de FH.

"Ele tem que defender o público dele, tentar unir a direita para ter alguma chance", disse o coordenador da campanha pedetista, Carlos Lupi.

Para ele, a mensagem do ex-presidente é voltada para os que estão abaixo de Alckmin nas pesquisas de intenção de voto, e não para Ciro. Lupi também não considera que os dois estejam no mesmo campo político.

Também após o debate, Ciro afirmou que Fernando Henrique não é o nome ideal para sugerir uma candidatura única de centro. O político do PDT também disse que não se considera um candidato de centro:

"Eu acho que o Fernando Henrique deveria se recatar. Um dos responsáveis por essa tragédia é ele", disse.

A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, criticou a carta e disse que Bolsonaro é cria do PSDB. O homem das elites quer juntar os sensatos para as eleições! Aqueles que não aceitaram o resultado das urnas em 2014, deram o golpe, foram para o governo Temer e aprovaram as reformas que jogaram o país na crise. Vergonha alheia, Bolsonaro é cria tucana, escreveu Gleisi, no Twitter.

Minutos depois da publicação do texto de FH, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, escreveu em sua página oficial, sem citação às palavras do ex-presidente. Tentaram nos tirar da disputa na covardia, mas o esforço de cada um, mesmo no momento mais crítico, só nos ergue ainda mais. Estamos mostrando que é possível vencer sem vender a alma, sem mentiras, e isso ninguém vai apagar! Vamos em frente! Chega de facções comandando o Brasil.

PERIGOSA RADICALIZAÇÃO

Para o deputado Silvio Torres, tesoureiro do PSDB e braço direito de Alckmin, a carta não é contra o presidenciável:

"Acho que a essa altura o FH não escreveria algo para prejudicar o Geraldo".

Na saída do debate, Alckmin evitou criticar o ex-presidente. Segundo ele, o objetivo de FH não era personalizar, mas chamar a atenção do eleitor para um segundo turno entre dois extremos, segundo o tucano.

"O PT nós já vimos, e do outro lado já começou com um item só, essa questão da CPMF. Não é possível terceirizar o governo", disse.

Henrique Meirelles (MDB). Com 3% de intenções de voto na última pesquisa Datafolha, Dias tem dito que seria covarde se desistisse de concorrer à Presidência. Auxiliares da campanha do candidato disseram que ele não cogita qualquer aliança para tentar enfraquecer os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) ou Fernando Haddad (PT), e que essa possibilidade é zero abaixo de zero. O pedido do ex-presidente também não empolgou as campanhas de Alvaro Dias (Podemos) ou de(MDB). Com 3% de intenções de voto na última pesquisa, Dias tem dito que seria covarde se desistisse de concorrer à Presidência. Auxiliares da campanha do candidato disseram que ele não cogita qualquer aliança para tentar enfraquecer os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) ou(PT), e que essa possibilidade é zero abaixo de zero.

Interlocutores de Henrique Meirelles (MDB), que aparece com 2% nas pesquisas recentes, também refutam a possibilidade de o emedebista se aliar a outros nomes de centro. Coordenador da campanha de Meirelles, João Henrique Sousa disse que as pesquisas mostram que cerca de 40% do eleitorado ainda não está com o voto cristalizado em um candidato, e que é nesse grupo que Meirelles ainda poderia crescer.