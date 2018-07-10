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Reviravolta

Adversários avaliam desistência de Hartung de candidatura ao governo

Pesquisas eleitorais demonstravam que um novo embate entre o governador e Renato Casagrande, nas urnas, seria acirrado

Publicado em 09 de Julho de 2018 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2018 às 22:31
Renato Casagrande e Paulo Hartung disputaram o governo em 2014 Crédito: Montagem Gazeta Online
O ex-governador e pré-candidato ao governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), não quis comentar a declaração do governador Paulo Hartung (MDB) desta segunda-feira (9), de que não vai disputar a reeleição.
Antigos aliados, os dois já travaram uma dura disputa durante a campanha de 2014 ao governo, que, ao que tudo indicava, se repetiria em 2018.
Na última pesquisa do Instituto Futura, de 14 de abril, os dois apareciam tecnicamente empatados.  
Nas intenções de voto estimuladas, Hartung tinha 36,9% e Casagrande, 36,1%.
O presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, também considera cedo para analisar este movimento político o emedebista. "Ser candidato ou não é uma decisão muito pessoal, não temos como avaliar. Nós do PSB vamos continuar tocando o nosso projeto, dialogando com todo mundo, com os outros partidos e de quem quiser participar do projeto".
Ciciliotti prefere não fazer uma aposta sobre quem será o nome apoiado por Hartung na eventual nova chapa governista. "Quem quer ser campeão, não pode ficar escolhendo adversário. Estamos preparados para disputar, com os segmentos que estão colaborando com a gente".
Desejo que a decisão traga felicidade à vida dele (Hartung)
Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado
A outra concorrente na disputa, senadora Rose de Freitas (Podemos), chegou a sair do MDB, em abril, para buscar uma legenda com espaço para concorrer ao Palácio Anchieta. Embora ela dissesse estar  disposta a disputar a convenção partidária, até aquele momento, o presidente do partido, Lelo Coimbra (MDB), indicava que o nome do governador teria a preferência interna. 
Sobre o novo anúncio, Rose pontuou, por meio de nota enviada pela assessoria, que o governador Paulo Hartung tomou uma decisão de foro íntimo e ressalta que o emedebista já havia se manifestado nessa direção  de não concorrer à reeleição. "Desejo que a decisão traga felicidade à vida dele (Hartung)", disse.

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