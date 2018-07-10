Adversários avaliam desistência de Hartung de candidatura ao governo

Renato Casagrande e Paulo Hartung disputaram o governo em 2014 Crédito: Montagem Gazeta Online

de que não vai disputar a reeleição. O ex-governador e pré-candidato ao governo do Estado, Renato Casagrande (PSB), não quis comentar a declaração do governador Paulo Hartung (MDB) desta segunda-feira (9),

Antigos aliados, os dois já travaram uma dura disputa durante a campanha de 2014 ao governo, que, ao que tudo indicava, se repetiria em 2018.

Nas intenções de voto estimuladas, Hartung tinha 36,9% e Casagrande, 36,1%.

O presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, também considera cedo para analisar este movimento político o emedebista. "Ser candidato ou não é uma decisão muito pessoal, não temos como avaliar. Nós do PSB vamos continuar tocando o nosso projeto, dialogando com todo mundo, com os outros partidos e de quem quiser participar do projeto".

Ciciliotti prefere não fazer uma aposta sobre quem será o nome apoiado por Hartung na eventual nova chapa governista. "Quem quer ser campeão, não pode ficar escolhendo adversário. Estamos preparados para disputar, com os segmentos que estão colaborando com a gente".

Desejo que a decisão traga felicidade à vida dele (Hartung) Rose de Freitas (Podemos) - Pré-candidata ao governo do Estado

A outra concorrente na disputa, senadora Rose de Freitas (Podemos), chegou a sair do MDB, em abril, para buscar uma legenda com espaço para concorrer ao Palácio Anchieta. Embora ela dissesse estar disposta a disputar a convenção partidária, até aquele momento, o presidente do partido, Lelo Coimbra (MDB), indicava que o nome do governador teria a preferência interna.