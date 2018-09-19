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Rio de Janeiro

Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar colega de turma

Segundo a polícia, o jovem estava com uma pistola Glock G17, de uso restrito, e tentou disparar contra a cabeça de outro estudante, mas a arma falhou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 16:01

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 16:01

O caso ocorreu na Escola Municipal Mário Cláudio, no bairro do Rio Comprido Crédito: Google Street View
Um adolescente de 16 anos foi apreendido ontem (18) pela Polícia Civil, suspeito de tentar matar um colega de turma dentro da escola, na última segunda-feira (17), na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o jovem estava com uma pistola Glock G17, de uso restrito, e tentou disparar contra a cabeça de outro estudante, mas a arma falhou.
Ainda assim, de acordo com os policiais, ele bateu na cabeça da vítima com a coronha da arma. O caso ocorreu na Escola Municipal Mário Cláudio, no bairro do Rio Comprido.
Ele foi apreendido por porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio. Contra ele, já havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça.

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