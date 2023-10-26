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Assassinato

Adolescente de 17 anos se entrega à polícia e confessa participação em assassinato de juiz

Menor se apresentou à Polícia Civil, foi apreendido e encaminhado para centro de internação provisória; magistrado Paulo Torres Pereira da Silva, do Tribunal de Pernambuco, foi assassinado a tiro no Grande Recife
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 out 2023 às 19:07

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 19:07

Um adolescente de 17 anos se apresentou à pela Polícia Civil e confessou participação no assassinato do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, morto dentro do próprio carro em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, no dia 19 de outubro.
Juiz assassinado em Pernambuco
Juiz assassinado em Pernambuco Crédito: Foto : Redes sociais
O jovem foi apreendido e encaminhado para um centro de internação provisória. A medida foi autorizada pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jaboatão dos Guararapes. Ele foi autuado por ato infracional equivalente ao crime de latrocínio. Por ser menor de idade, a Polícia Civil não informou o nome dele.
O jovem se entregou na quarta-feira, 25, um dia após a prisão de três suspeitos de envolvimento na descaracterização do carro usado pelos executores.
O juiz foi morto a tiros no bairro Candeias, a poucos metros de casa. O carro dele foi cercado por criminosos que dispararam contra o veículo e fugiram do local.
Casado e pai de três filhos, Paulo Torres Pereira da Silva, conhecido como Paulão, mudou do Rio de Janeiro para Pernambuco no final da década de 1980 para trabalhar como juiz. Ele estava lotado na 21ª Vara Cível do Recife.
A investigação da 12ª Delegacia de Homicídios continua para prender todos os executores. Um dos suspeitos presos afirmou em depoimento que mudaram o número de celular e fugiram porque temiam represálias do comando do tráfico de drogas com a repercussão do caso.

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