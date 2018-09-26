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Impugnação

Ademar Devens tem a candidatura liberada pela Justiça

Pedido de registro dele para disputar uma vaga de deputado estadual havia sido contestado por colega de partido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 23:36

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 23:36

Ademar Devens foi prefeito de Aracruz pelo MDB Crédito: Marcos Fernandez - GZ
A Justiça Eleitoral liberou nesta terça-feira (25) a candidatura do ex-prefeito de Aracruz, Ademar Devens (PSD), a deputado estadual. Ademar teve a candidatura contestada em uma ação movida pelo deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD), de seu próprio partido, alegando que a candidatura de Devens não foi aprovada na convenção do partido e nem posteriormente em reunião da Executiva estadual, instância à qual foram delegadas definições posteriores.
No entanto, na decisão, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) considerou que a documentação juntada aos autos do processo comprovaram a escolha de Ademar Devens para uma vaga na coligação da qual o partido faz parte, afastando a única irregularidade que fez o pedido de registro de candidatura ser negado.
BRIGA POLÍTICA
Como mostrou a coluna Vitor Vogas, esse questionamento judicial teve como pano de fundo uma disputa política interna. Isso porque os caciques do partido, Neucimar Fraga (PSD), candidato a deputado federal, e Enivaldo dos Anjos, defendiam que Devens fosse candidato à Câmara para aumentar a votação da coligação do PSD e também não fosse um candidato direto na eleição de Enivaldo à Assembleia. No entanto, ele preferiu ser candidato a deputado estadual, pediu seu registro ao TRE e o obteve.

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