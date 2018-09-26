Ademar Devens tem a candidatura liberada pela Justiça

, esse questionamento judicial teve como pano de fundo uma disputa política interna. Isso porque os caciques do partido, Neucimar Fraga (PSD), candidato a deputado federal, e Enivaldo dos Anjos, defendiam que Devens fosse candidato à Câmara para aumentar a votação da coligação do PSD e também não fosse um candidato direto na eleição de Enivaldo à Assembleia. No entanto, ele preferiu ser candidato a deputado estadual, pediu seu registro ao TRE e o obteve.