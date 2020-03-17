Acre registra primeiros 3 casos de coronavírus

Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

O Acre confirmou nesta terça-feira (17) os três primeiros casos do novo coronavírus no estado. Agora, são cinco registros na região Norte -os outros dois ocorreram em Manaus, capital do Amazonas.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Acre, os casos são de um homem de 30 anos e de uma mulher de 50 anos, ambos vindos de São Paulo, de uma mulher de 37 anos recém-chegada de Fortaleza, no Ceará. Todos apresentam sintomas leves.

"É o momento de passarmos da fase da prevenção para a fase da contenção", afirmou a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB).

Os três casos foram registrados em Rio Branco e ainda esperam a contraprova do Ministério da Saúde.