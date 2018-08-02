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Eleições 2018

Acordo nacional entre PSB e PT não afeta alianças no ES

Apesar de neutralidade dos socialistas, o ex-governador Renato Casagrande, pré-candidato ao governo, vai pedir votos para Ciro Gomes no Espírito Santo

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 00:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 00:09
Em entrevista coletiva, Renato Casagrande anuncia pré-candidatura ao governo Crédito: Vitor Jubini
O acordo firmado entre as cúpulas nacionais de PT e PSB para que os socialistas não apoiem o presidenciável Ciro Gomes (PDT) em troca da retirada de candidaturas petistas ao governo em Estados estratégicos ao PSB, como Pernambuco, não deve impactar a relação das siglas no Espírito Santo.
O principal líder do PSB no Estado, o pré-candidato ao Palácio Anchieta Renato Casagrande, afirma que o acordo de neutralidade em alguns Estados não o impede de pedir votos para Ciro Gomes no Espírito Santo, o que mantém o PDT no arco de alianças dele.
Como o PSB caminha para a neutralidade, sem apoiar nenhuma candidatura, o partido passa a ter liberdade nos Estados para fazer as alianças mais adequadas. Em alguns Estados tem aliança com PT. Estamos construindo, no Estado, uma aliança que envolve PSDB e PDT. Minha posição é de apoio ao Ciro
Renato Casagrande, ex-governador
Os socialistas também tentaram atrair o PT, mas, de acordo com o secretário-geral do PSB, Carlos Roberto Rafael, a aliança não se viabilizou por conta de entraves na construção de coligações proporcionais (para eleição de deputados estaduais e federais) que fossem cômodas aos petistas e aos demais partidos.
"Aquilo é um acordo para quem quiser fazer. Não tem mudança nas questões do Estado. Aqui, o partido vai cumprir o que está acordado, dentro das pernas proporcionais. O PSDB (que também sinalizou o apoio a Casagrande) cuida da candidatura do Alckmin através do Senado (Ricardo Ferraço é o pré-candidato do partido) e Renato cuida
> Casagrande conta com o apoio de 11 partidos para disputar o governo
Enquanto a aliança com o PT não foi definida, o PSDB fechou o apoio a Casagrande no Estado. As diferenças históricas entre petistas e tucanos levaram o PT a voltar a cogitar lançar candidatura própria ao governo do Estado e, assim, poder fazer a campanha para o candidato a presidente da agremiação.
O presidente do PDT, Sérgio Vidigal, também não acredita em mudanças no Estado. Ele disse que o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, deve se manifestar nesta quinta-feira (02). 
O presidente do PT, João Coser, não quis comentar.

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