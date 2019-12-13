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Economia

Acordo entre EUA e China não vai afetar relação com Brasil, diz cônsul

A aliança entre os países prevê que Pequim compre grandes quantidades de produtos agropecuários americanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 17:16

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 17:16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou acordo comercial com a China Crédito: Isac Nóbrega/PR
O cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Li Yang, disse nesta sexta-feira (13) que o acordo comercial entre China e Estados Unidos anunciado pelo presidente americano, Donald Trump, não vai afetar a relação bilateral sino-brasileira.
Pessoalmente, eu não acho que a negociação entre a China e os Estados Unidos vai ter uma relação com o Brasil. Tenho toda a confiança no relacionamento entre Brasil e China em todas as áreas, disse o cônsul, após participar do seminário O Futuro da Parceria Estratégica Global China-Brasil, na Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio de Janeiro.
O acordo entre China e Estados Unidos prevê que Pequim compre grandes quantidades de produtos agropecuários americanos. Para Li Yang, o pacto comercial entre americanos e chineses não vai afetar a importação de soja e carne brasileiros pelo país asiático.

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Na avaliação do diplomata, no caso da indústria de carne, as exportações brasileiras para a China não são maiores por questões ligadas à logística e ao sistema de refrigeração do produto: Podemos investir para melhorar a condição dos frigoríficos.
Com informações de Agência Brasil.

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