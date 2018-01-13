Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Acidente na BR-251 mata sete e deixa 39 feridos no norte de MG
Tragédia

Acidente na BR-251 mata sete e deixa 39 feridos no norte de MG

Dos 39 feridos, onze estão em estado grave e, um, em estado gravíssimo, segundo os bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 17:42

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 17:42

Acidente na BR 251, no Norte de MG, deixou sete mortos Crédito: Patio/Guincho Francisco Sá - Credenciado PRF
Sete pessoas morreram e 39 ficaram feridas em acidente neste sábado, 13, entre duas carretas, um micro-ônibus, e uma van na BR-251 em Grão Mogol, Região Norte de Minas, a 570 quilômetros de Belo Horizonte. As informações são do Corpo de Bombeiros.
Dos 39 feridos, onze estão em estado grave e, um, em estado gravíssimo, segundo a corporação. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros e outros hospitais da região.
Uma das carretas, que transportava papel, pegou fogo. A outra levava um caminhão. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada foi interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do trânsito.
Quatro veículos se envolveram no acidente, na BR 251, em MG Crédito: Samu/Divulgação
As causas do acidente estão sendo investigadas. "A BR-251 tem muitas curvas e trechos que apresentam elevado índice de acidentes", afirmou o tenente-coronel Gouveia, comandante do Corpo de Bombeiros de Montes Claros.
Em 19 de junho do ano passado, 11 pessoas morreram em desastre na mesma estrada, em Salinas, também na Região Norte de Minas, envolvendo um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para a Bahia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados