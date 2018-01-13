Acidente na BR-251 mata sete e deixa 39 feridos no norte de MG

Acidente na BR 251, no Norte de MG, deixou sete mortos Crédito: Patio/Guincho Francisco Sá - Credenciado PRF

Sete pessoas morreram e 39 ficaram feridas em acidente neste sábado, 13, entre duas carretas, um micro-ônibus, e uma van na BR-251 em Grão Mogol, Região Norte de Minas, a 570 quilômetros de Belo Horizonte. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Dos 39 feridos, onze estão em estado grave e, um, em estado gravíssimo, segundo a corporação. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros e outros hospitais da região.

Uma das carretas, que transportava papel, pegou fogo. A outra levava um caminhão. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada foi interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do trânsito.

Quatro veículos se envolveram no acidente, na BR 251, em MG Crédito: Samu/Divulgação

As causas do acidente estão sendo investigadas. "A BR-251 tem muitas curvas e trechos que apresentam elevado índice de acidentes", afirmou o tenente-coronel Gouveia, comandante do Corpo de Bombeiros de Montes Claros.