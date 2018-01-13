Acidente na BR-251 mata sete e deixa 39 feridos no norte de MG

Sete pessoas morreram e 39 ficaram feridas em acidente neste sábado, 13, entre duas carretas, um micro-ônibus, e uma van na BR-251 em Grão Mogol, Região Norte de Minas, a 570 quilômetros de Belo Horizonte. As informações são do Corpo de Bombeiros.
Dos 39 feridos, onze estão em estado grave e, um, em estado gravíssimo, segundo a corporação. As vítimas foram levadas para a Santa Casa de Montes Claros e outros hospitais da região.
Uma das carretas, que transportava papel, pegou fogo. A outra levava um caminhão. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, a estrada foi interditada nos dois sentidos e não há previsão para liberação do trânsito.
As causas do acidente estão sendo investigadas. "A BR-251 tem muitas curvas e trechos que apresentam elevado índice de acidentes", afirmou o tenente-coronel Gouveia, comandante do Corpo de Bombeiros de Montes Claros.
Em 19 de junho do ano passado, 11 pessoas morreram em desastre na mesma estrada, em Salinas, também na Região Norte de Minas, envolvendo um ônibus que saiu de São Paulo e seguia para a Bahia.