Acidente na BR-040, em Minas Gerais, deixa três mortos

Acidente em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Três pessoas morreram na manhã desta terça-feira, 24, em acidente entre uma carreta e um veículo de passeio na BR-040, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os três mortos trafegavam em um carro com placa de Conselheiro Lafaiete, município da região central do Estado.

O motorista da carreta foi levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na capital, segundo o Corpo de Bombeiros. Os registros fotográficos do desastre feitos pelo Corpo de Bombeiros mostram que a colisão ocorreu de frente.

Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente, que ocorreu no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária que opera a rodovia, havia por volta das 9h três quilômetros de congestionamento nos sentidos Belo Horizonte e Rio de Janeiro.