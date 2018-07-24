Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Acidente na BR-040, em Minas Gerais, deixa três mortos
Belo Horizonte

Acidente na BR-040, em Minas Gerais, deixa três mortos

Colisão ocorreu em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo uma carreta e um veículo de passeio

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 13:51
Acidente em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Três pessoas morreram na manhã desta terça-feira, 24, em acidente entre uma carreta e um veículo de passeio na BR-040, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os três mortos trafegavam em um carro com placa de Conselheiro Lafaiete, município da região central do Estado.
O motorista da carreta foi levado para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na capital, segundo o Corpo de Bombeiros. Os registros fotográficos do desastre feitos pelo Corpo de Bombeiros mostram que a colisão ocorreu de frente.
Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente, que ocorreu no sentido Rio de Janeiro.
De acordo com a concessionária que opera a rodovia, havia por volta das 9h três quilômetros de congestionamento nos sentidos Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Acidente em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados