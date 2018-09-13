Acidente em gravação de série da Globo deixa uma pessoa morta

Imagem aérea da Rio Amapari, nos limites da Renca. A região é uma das mais bem preservadas da Amazônia Crédito: Daniel Beltrá | Greenpeace

A Rede Globo emitiu nesta quinta-feira, 13, uma nota para confirmar um acidente durante as gravações de sua nova série, Aruanas, uma coprodução com a Maria Farinha Filmes, que está sendo filmada na Amazônia.





De acordo com o comunicado, o barco que dava apoio à Maria Farinha nas gravações na Amazônia colidiu com outra embarcação. Os dois ocupantes, Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso, foram socorridos imediatamente no local, mas Lucas morreu.

Na nota, a Maria Farinha Filmes e a Globo dizem lamentar profundamente o ocorrido e que estão ao lado da família e dos envolvidos, "para providências e apoio com todo o necessário". Ainda segundo a rede de televisão, "as autoridades locais estão apurando o acidente e as gravações do dia foram canceladas."