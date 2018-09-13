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'Aruanas'

Acidente em gravação de série da Globo deixa uma pessoa morta

Série Aruanas é uma coprodução da Globo e da Maria Farinha Filmes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 15:25

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 15:25

Imagem aérea da Rio Amapari, nos limites da Renca. A região é uma das mais bem preservadas da Amazônia Crédito: Daniel Beltrá | Greenpeace
A Rede Globo emitiu nesta quinta-feira, 13, uma nota para confirmar um acidente durante as gravações de sua nova série, Aruanas, uma coprodução com a Maria Farinha Filmes, que está sendo filmada na Amazônia.
 
De acordo com o comunicado, o barco que dava apoio à Maria Farinha nas gravações na Amazônia colidiu com outra embarcação. Os dois ocupantes, Paulo Henrique Xavier Cardoso e Lucas Henrique Xavier Cardoso, foram socorridos imediatamente no local, mas Lucas morreu.
Na nota, a Maria Farinha Filmes e a Globo dizem lamentar profundamente o ocorrido e que estão ao lado da família e dos envolvidos, "para providências e apoio com todo o necessário". Ainda segundo a rede de televisão, "as autoridades locais estão apurando o acidente e as gravações do dia foram canceladas."
A série, ainda sem previsão de lançamento, terá as atrizes Débora Falabella, Leandra Leal e Tais Araújo como protagonistas, vivendo ativistas de uma ONG da Amazônia.

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