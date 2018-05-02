Acidente doméstico é principal hipótese de desabamento, diz Secretário

Incêndio de grandes proporções atinge prédio no Largo do Paissandu, no centro de São Paul Crédito: Corpo de Bombeiros de São Paulo

O secretário da Segurança Pública do estado de São Paulo, Mágino Alves, afirmou, na manhã desta quarta-feira, que um acidente doméstico é a principal hipótese para explicar o incêndio que fez com que o prédio desabasse no Largo da Paissandu.

 A primeira linha de investigação é que foi provavelmente um acidente doméstico. É o que se fala até agora. Uma briga de casal também ocorreu, mas parece que também ocorreu um acidente doméstico.Houve uma explosão de botijão ou de uma panela de pressão. Isso vai ser apurado  disse Mágino.

Peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo trabalham no local. Um laudo deve ser feito a partir da análise dos objetos e destroços encontrados para se chegar as prováveis causas do incêndio. A polícia também investiga o caso. Um inquérito policial vai ouvir as pessoas que moravam no prédio.

BOMBEIROS BUSCAM SOBREVIVENTES

Desde o madrugada, bombeiros seguem na busca de vítimas. Eles trabalham no resfriamento dos escombros com o auxílio de um drone que conta com um câmera térmica e identifica as zonas de calor do material.

Segundo o capitão Leandro Da Hora, os trabalhos estão focados na área em que potencialmente está Ricardo, a vítima que por 40 segundos não foi salva pelos bombeiros antes do desabamento do prédio. Outras três áreas, ou quadrantes, como tecnicamente são chamados, foram mapeados pelos bombeiros para organizar a operação.

 A partir desse quadrante (de número 1) vamos aumentando o raio de busca e localização, até encontrar as vítimas. Neste momento fazendo uma busca superficial. O maquinário pesado só será usado após 48 horas da ocorrência  reforçou. No entorno, cinco edifícios, incluindo uma histórica Igreja Lutetana, de 1908, foram interditados.

Entre as técnicas de busca, os bombeiros e os policiais estão usando cães farejadores e drones com câmeras de calor para tentar localizar potenciais vítimas. No prédio que desabou havia 372 pessoas, de 146 famílias, das quais 49 pessoas, incluindo Ricardo, ainda não foram localizadas. O número foi atualizado perto das 10 horas pela Assistência Social municipal. De acordo com Da Hora foram encontrados a corda que estava amarrada à Ricardo e o cinto alemão, que ele chegou a colocar em uma das pernas na tentativa de ser resgatado.