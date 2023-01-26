Acidente com van que levava pacientes e caminhão deixa 12 mortos no Tocantins

Bombeiros retiraram 12 corpos das ferragens em acidente na TO-280 Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

Sete mulheres, quatro homens e um bebê morreram em um acidente por volta das 20h desta quarta-feira, 25, na rodovia na TO-280, próximo a Natividade, no sudeste do Tocantins, a 200 quilômetros de Palmas.

Dois homens escaparam com vida, ambos com fraturas no corpo. O mais velho foi levado para o hospital de Natividade e um jovem, com fratura exposta no braço, foi removido para Porto Nacional, a 52 quilômetros da capital.

No acidente, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas transportava pacientes do município que retornavam de atendimento médico na capital do Estado, quando bateu de frente com um caminhão e acabou arrastada para a margem da rodovia, que possui muito tráfego de caminhões com produção agrícola da região, pela ligação com municípios produtores do estado vizinho da Bahia.