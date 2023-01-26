Acidente com van que levava pacientes e caminhão deixa 12 mortos no Tocantins

Sete mulheres, quatro homens e um bebê morreram em um acidente por volta das 20h desta quarta-feira, 25, na rodovia na TO-280, próximo a Natividade, no sudeste do Tocantins, a 200 quilômetros de Palmas.
Dois homens escaparam com vida, ambos com fraturas no corpo. O mais velho foi levado para o hospital de Natividade e um jovem, com fratura exposta no braço, foi removido para Porto Nacional, a 52 quilômetros da capital.
No acidente, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas transportava pacientes do município que retornavam de atendimento médico na capital do Estado, quando bateu de frente com um caminhão e acabou arrastada para a margem da rodovia, que possui muito tráfego de caminhões com produção agrícola da região, pela ligação com municípios produtores do estado vizinho da Bahia.
O prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno (MDB), decretou luto oficial por três dias e o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou viagem à cidade em solidariedade às vítimas. Os corpos estão no Instituto Médico-Legal (IML) de Natividade à espera de exames para liberação.