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No Tocantins

Acidente com van que levava pacientes e caminhão deixa 12 mortos no Tocantins

Van transportava pacientes, que retornavam de atendimentos médicos realizados na capital de Tocantins, quando colidiu com um caminhão; dois homens sobreviveram
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 jan 2023 às 11:19

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 11:19

Bombeiros retiraram 12 corpos das ferragens em acidente na TO-280
Bombeiros retiraram 12 corpos das ferragens em acidente na TO-280 Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Sete mulheres, quatro homens e um bebê morreram em um acidente por volta das 20h desta quarta-feira, 25, na rodovia na TO-280, próximo a Natividade, no sudeste do Tocantins, a 200 quilômetros de Palmas.
Dois homens escaparam com vida, ambos com fraturas no corpo. O mais velho foi levado para o hospital de Natividade e um jovem, com fratura exposta no braço, foi removido para Porto Nacional, a 52 quilômetros da capital.
No acidente, uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Almas transportava pacientes do município que retornavam de atendimento médico na capital do Estado, quando bateu de frente com um caminhão e acabou arrastada para a margem da rodovia, que possui muito tráfego de caminhões com produção agrícola da região, pela ligação com municípios produtores do estado vizinho da Bahia.
O prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno (MDB), decretou luto oficial por três dias e o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou viagem à cidade em solidariedade às vítimas. Os corpos estão no Instituto Médico-Legal (IML) de Natividade à espera de exames para liberação.

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