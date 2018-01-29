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Tragédia

Acidente com ônibus deixa 7 mortos em estrada do Tocantins

As primeiras informações dizem que o motorista não conseguiu frear o veículo e, ao perder o controle, o ônibus tombou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 09:58

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 09:58

Ao menos 7 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em um acidente com um ônibus que havia saído do município de Barreiras, no oeste da Bahia, com destino a Palmas, capital do Tocantins.
Segundo informações da Polícia Militar, o coletivo da empresa Real Maia tombou pouco antes das duas horas de domingo, 28, quando trafegava pela estrada TO-040, nas proximidades da cidade de Novo Jardim, no Tocantins.
As primeiras informações dizem que o motorista não conseguiu frear o veículo e, ao perder o controle, o ônibus tombou. As sete pessoas - cinco mulheres e dois homens - morreram na hora. Já os feridos foram encaminhados em ambulâncias para hospitais da região. Apenas uma mulher, em situação que inspirava maiores cuidados, foi levada de helicóptero até o centro de saúde mais próximo. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.
Acionado, o Corpo de Bombeiros levou cerca de cinco horas no trabalho de resgate das vítimas, encerrando as ações já pela manhã. Uma das vítimas fatais foi identificada como Dilma Raimundo de Souza Silva, que seria funcionária do Banco do Empreendedor do Tocantins. Ela era casada e deixa um filho de 13 anos. O corpo de Dilma será sepultado na Bahia, onde residem seus familiares.
Por meio de nota, o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, lamentou o ocorrido, informou que toda a área da saúde do Estado foi mobilizada e preparada para prestar a assistência necessária às vítimas, e solicitou à população que ajude os feridos reforçando os estoques do banco de sangue. A empresa dona do ônibus não se pronunciou. Somente a perícia técnica poderá determinar o que de fato provocou o acidente.

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