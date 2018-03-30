Acidente com lancha deixa dois mortos na Ilha Grande, em Angra

Um acidente com lancha, no início da tarde desta sexta-feira (30), deixou dois mortos e dois feridos na Lagoa Azul, em Ilha Grande, Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lancha atropelou banhistas que estavam no local. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral da Japuíba, em Angra dos Reis. Um deles chegou a ser levado para o hospital em estado grave, mas não resistiu.

Acidente com lancha deixa mortos e feridos em Angra dos Reis Crédito: Globo News/Reprodução

Segundo o delegado Bruno Gilaberte, titular da 166° DP (Angra dos Reis), o condutor do barco foi encaminhado pela Capitania dos Portos para a delegacia, onde está sendo ouvido. Segundo informações do G1, uma das vítimas fatais, que chegou a ser encaminhada para o hospital, era Valquíria de Almeida Barros, de 29 anos. As outras duas mulheres que estão internadas foram identificadas como Natasha de Oliveira Soares e Camila Martinez.