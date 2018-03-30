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Acidente

Acidente com lancha deixa dois mortos na Ilha Grande, em Angra

Outras duas pessoas ficaram feridas após uma lancha atropelar banhistas

Publicado em 30 de Março de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 18:34
Um acidente com lancha, no início da tarde desta sexta-feira (30), deixou dois mortos e dois feridos na Lagoa Azul, em Ilha Grande, Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lancha atropelou banhistas que estavam no local. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral da Japuíba, em Angra dos Reis. Um deles chegou a ser levado para o hospital em estado grave, mas não resistiu.
Acidente com lancha deixa mortos e feridos em Angra dos Reis Crédito: Globo News/Reprodução
Segundo o delegado Bruno Gilaberte, titular da 166° DP (Angra dos Reis), o condutor do barco foi encaminhado pela Capitania dos Portos para a delegacia, onde está sendo ouvido. Segundo informações do G1, uma das vítimas fatais, que chegou a ser encaminhada para o hospital, era Valquíria de Almeida Barros, de 29 anos. As outras duas mulheres que estão internadas foram identificadas como Natasha de Oliveira Soares e Camila Martinez.
De acordo com o delegado, o condutor alegou que a lancha teve uma pane e acelerou sozinha, atropelando as vítimas. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. O delegado também informou que o condutor está devidamente habilitado para condução da lancha. A embarcação vai ser submetida à perícia.

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