'Achei um bom investimento', diz novo dono do tríplex do Guarujá

Triplex do Guarujá motivo, da condenação do ex-presidente Crédito: Reprodução/TV Globo

Vista para o mar e posição privilegiada na praia das Astúrias. São essas as razões que, segundo Fernando Costa Gontijo, o levaram a comprar o tríplex do Guarujá, que foi apontado pela Lava Jato como um presente da construtora OAS ao petista. O empresário de Brasília arrematou o imóvel por R$ 2,2 milhões na tarde desta terça-feira (15) e realizará o pagamento nos próximos três dias para assumir a posse da propriedade.

"É um imóvel que tem uma posição privilegiada, de frente ao mar, achei que era um bom investimento", diz.

O empresário, que conversou com O GLOBO, que confirmou ser o comprador, diz atuar no mercado imobiliário em Brasília e em outras cidades. Ele criou uma empresa especificamente para comprar o imóvel, a Guarujá Participação. A companhia foi registrada no dia 29 de março, segundo a Junta Comercial do Distrito Federal, 13 dias após o início do leilão.

Gontijo diz, no entanto, que atua principalmente por meio da FCG Comércio, Turismo e Serviços. Ele aparece também como sócio de pelo menos outra dezena de empresas e admite que atua tanto com o Poder Público como com a iniciativa privada em seus empreendimentos.

O pai de Gontijo era primo do magnata da construção civil de Brasília, José Celso Gontijo, dono da construtora JC Gontijo. O novo dono do tríplex também diz ter sido executivo da Via Engenharia até 2001, quando deixou a empresa. Ambas as empresas foram investigadas no escândalo que ficou conhecido como Mensalão do DF, que envolveu o ex-governador José Roberto Arruda. Porém, Gontijo diz que é apolítico.

"Não tenho posição política, só atuo no meu segmento de negócios, não sou vinculado a nenhum partido político. A pessoa mais indiferente em relação à política sou eu", afirmou o empresário após deixar uma reunião na secretaria de Habitação do DF.

O valor da compra será revertido para a Petrobras como forma de ressarcimento aos prejuízos causados pelo esquema desvendado na Lava-Jato. É por causa desse imóvel que o ex-presidente Lula, desde o dia 6 de abril, cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba. O petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por ter recebido o tríplex como forma de vantagem indevida da OAS. O ex-presidente nega todas as acusações.

A princípio, Gontijo afirma não ter nenhum plano específico para o imóvel e que irá esperar tomar posse da propriedade antes de pensar o que poderá fazer com ela. O comprador, no entanto, defendeu o valor que irá pagar é justo. Segundo ele, a avaliação foi feita pela Justiça Federal e não houve questionamentos. O imóvel tem 297,8 metros quadrados. Além da metragem, a Justiça Federal considerou as melhorias feitas no apartamento, como a instalação de um elevador privativo entre os três andares.

Questionado se a importância histórica do imóvel também pesou na hora da compra, Gontijo admitiu que o valor poderá subir em razão do simbolismo do tríplex.

"Talvez ele possa agregar um valor pelo caráter histórico, mas não tenho certeza. É um imóvel que pode ser interessante como investimento, como já fiz diversos. A princípio não tem um plano específico, só o investimento imobiliário".

O empresário deu seu lance a cinco minutos do fim do leilão. Caso não houvesse comprador, outro leilão seria realizado e o preço seria de R$ 1,76 milhão. Gontijo, no entanto, não quis arriscar. O novo proprietário afirmou que, pela sua experiência em leilões, há casos em que a chamada "segunda praça" vende o imóvel por um preço maior do que na primeira tentativa por atrair mais interessados. O comprador, no entanto, diz não ter interesse em revender o imóvel. Por enquanto, irá aproveitar a chance de ser o dono da propriedade mais conhecida do Brasil.