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Rio de Janeiro

Ação da Defensoria e do MP acusa Crivela de retirar R$1,6 bi da saúde

Empregados com salários atrasados fizeram manifestações pela cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2019 às 21:59

Publicado em 11 de Dezembro de 2019 às 21:59

Profissionais da saúde do município do Rio protestam em frente à Justiça do Trabalho, no centro da capital Crédito: Tomaz Silva/Agêcia Brasil
A Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) ajuizaram nesta quarta-feira (11) uma ação civil pública contra a prefeitura da capital fluminense para cobrar uma série de medidas que permitam superar a atual crise enfrentada pela Secretaria Municipal de Saúde. Com base em dados do próprio município, as duas instituições apontam que a gestão do prefeito Marcelo Crivella retirou pouco mais de R$1,6 bilhão do orçamento da pasta desde 2017.
A crise se agrava devido a falta de repasses da prefeitura às Organizações Sociais (OSs) que administram parte dos hospitais e das unidades de saúde. Com salários atrasados há três meses, funcionários dessas OSs fizeram assembleia na segunda-feira (9) e decidiram paralisar atividades de atendimento ambulatorial por 48 horas e reduzir equipes nas emergências. Em manifestações realizadas ao longo do dia de hoje, os profissionais de saúde denunciaram, além do atraso salarial, a falta de medicamentos e de insumos.

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