Abre e fecha de escolas vira ponto de discórdia na campanha eleitoral do ES

A educação tem sido pauta prioritária de candidatos ao governo, e também motivo para uma das grandes polêmicas desta eleição: o fechamento de escolas.

Na disputa para ver quem paralisou ou mesmo extinguiu mais unidades de ensino, ninguém quer sair vencedor.

O Gazeta Online, por meio da checagem de informações, aponta onde estão as falhas e os acertos nas declarações dos concorrentes ao Palácio Anchieta.

Foi necessário utilizar um grande conjunto de dados para decifrar toda essa polêmica envolvendo a situação escolar.

Veja listas das escolas no final da reportagem

Escola pública: educação é tema das campanhas Crédito: Carlos Alberto da Silva/Arquivo

Em postagens no Facebook, o candidato ao governo Renato Casagrande (PSB) disse, por exemplo, que não fechou nenhuma unidade de ensino quando foi governador entre 2011 e 2014. Ele ainda acusa o atual governo de ter encerrado as atividades de mais de 40 escolas da rede estadual.

A partir dos microdados do Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), foi possível constatar que a situação não é bem assim.

O mesmo podemos dizer das declarações do candidato Aridelmo Teixeira (PTB) em entrevista à Rádio CBN Vitória.

Ao ser perguntado sobre o fechamento de escolas, disse que apenas 17 escolas foram fechadas por Paulo Hartung (MDB) no atual governo, enquanto que com o gestor anterior, segundo ele, foram 61 estabelecimentos com atividades encerradas.

CENSO ESCOLAR

Para conhecer a realidade das escolas em todo o país, o Inep oferece um conjunto de dados, alguns acessíveis e com pouco detalhamento, como a "Sinopses Estatísticas da Educação Básica", que traça um raio-X mais geral do quadro de cada Estado, mostrando os números de estabelecimentos e de matrículas.

Nas planilhas, a reportagem encontrou 553 estabelecimentos em 2010 contra 492 em 2014, uma diferença de 61 unidades educacionais. Mas, a síntese do Censo Escolar não é capaz de revelar quantas unidades de ensino deixaram de operar em cada governo.

Pontos complexos como esses só podem ser analisados por meio dos microdados, conteúdo que revela quais instituições foram paralisadas, extintas ou estavam em atividade no ano do Censo Escolar nas esferas públicas estadual, municipal, federal e privada.

Para entender por que o número de estabelecimentos foi 61 menor em 2014 do que em 2010, foi preciso levar em consideração também a quantidade de escolas criadas; de unidades que estavam paradas, mas voltaram a operar; e de estabelecimentos que pertenciam aos municípios e foram para as mãos do Estado e vice-versa.

Os microdados do Censo também mostram que Hartung, na atual gestão, não fechou nem 17 escolas, como afirma Aridelmo, nem as mais de 40 apontadas por Renato Casagrande.

Abre e não fecha escolas. Reconhecemos que a educação tem papel fundamental na inclusão social e na geração de oportunidades Renato Casagrande (PSB), no Facebook

O candidato assegurou, nas redes sociais, que abriu e não fechou escolas. No entanto, levantamento junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)  vinculado ao Ministério da Educação (MEC)  aponta que, durante o período de seu governo, entre 2011 e 2014, 22 escolas tiveram suas atividades paralisadas, enquanto outras oito foram abertas. Assim, consideramos falsa a declaração do socialista ao dizer que não fechou escolas.

Informado da checagem, inclusive com a lista das escolas, o candidato explicou que oito delas foram paralisadas por terem menos de 10 alunos. As crianças foram transferidas para outras unidades, após negociação com as famílias, mas as escolas poderão ser reabertas se voltarem a apresentar demanda. Portanto, diz Casagrande, paralisação é diferente de fechamento.

O socialista reconheceu que outras quatro unidades iniciaram o processo de extinção, passando pelo Conselho Estadual de Educação, mas apenas um foi concluído, agora em 2018.

Em relação aos 10 estabelecimentos restantes, ele afirma que a matrícula para 2011, organizada no ano anterior (antes de sua gestão), não foi feita para essas unidades de ensino. Dados do MEC confirmam esse quadro em nove das escolas relacionadas, mas não há qualquer informação sobre a 10ª.

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) também foi procurada para esclarecimentos, desde o início do mês passado, mas não retornou às inúmeras solicitações feitas por meio da assessoria.

Olha na página do Inep. Tem dois números: um é 16 e outro é 17. Um conta só as que foram fechadas, aí dá 17. Como teve uma nova, dá 16 Aridelmo Teixeira (PTB), em entrevista à Rádio CBN Vitória

Aridelmo Teixeira afirmou que 17 estabelecimentos foram fechados pela gestão de Hartung entre 2015 e 2017. Para chegar a esse dado, o candidato utilizou o Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Para saber o número de unidades de ensino da rede estadual fechadas, o professor se baseou nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica comparando o número de unidades de ensino em atividade em 2017 (último ano da pesquisa) em relação à quantidade de locais em funcionamento em 2014, último ano do governo Casagrande.

Fizemos o mesmo passo. Porém, encontramos 19 estabelecimentos a menos. Eram 492 escolas em 2014 contra 473 em 2017. Questionado, Aridelmo disse que pode ter cometido um erro ao diminuir os dados. De qualquer forma, a síntese do Censo Escolar não era capaz de mostrar se a redução de estabelecimentos correspondia de fato às escolas fechadas.

Consultamos os microdados do Censo, com informações sobre todas as escolas ativas, paralisadas ou extintas nas redes pública e privada.

A partir daí foi possível verificar que, entre 2015 e 2017, foram paralisadas ou extintas 26 escolas na rede estadual. Uma unidade foi municipalizada e outras oito foram criadas. Duas que estavam paralisadas voltaram a atividade. Isso explica porque, no ano passado, existiam 19 escolas a menos que o último ano do governo Casagrande. Como o petebista atenuou o seu número, consideramos a declaração dele exagerada.

Nesse atual governo, a educação não recebeu a atenção que merecia. Mais de 40 escolas foram fechadas Renato Casagrande (PSB), no Facebook

Renato Casagrande disse que o governador Paulo Hartung fechou mais de 40 escolas na atual gestão do emedebista.

Procurado para esclarecer a fonte de informações, o candidato explicou que retirou os dados do site do deputado estadual Sergio Majeski.

O parlamentar, em sua página, afirma ter compilado, por meio de sua assessoria técnica, informações disponíveis nos Dados Abertos do Portal da Transparência do Estado.

O material coletado pelo gabinete de Majeski é do dia 23 de julho de 2018. Porém, o Portal da Transparência atualiza semanalmente esse banco de dados. Assim, não foi possível ter acesso à base de informações que inspirou a postagem.

Em relação a 2018, o Portal da Transparência, com dados de 23 de setembro, mostra que apenas uma escola foi paralisada neste ano.

Para o período de 2015 a 2017, utilizamos os microdados do Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) , por serem informações consolidadas que não podem ser alteradas. Por este levantamento, constatamos que 26 unidades escolares foram extintas ou paralisadas no terceiro mandato de Hartung.

Diante disso, consideramos a informação de Casagrande exagerada, uma vez que houve fechamentos, mas, pelos dados do MEC, não na quantidade relacionada em sua postagem.

Lá no dado do Inep, no Censo Escolar, dá 17 (escolas fechadas no governo Hartung). Sabe quantas na gestão anterior (Casagrande)? São 61 Aridelmo Teixeira (PTB), em entrevista à Rádio CBN Vitória

Aridelmo Teixeira afirmou que 61 escolas foram fechadas por Casagrande.

O petebista se baseou nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica do Censo Escolar, comparando o número de unidades de ensino em atividade em 2014 (último ano do governo Casagrande) com 2010 (último ano do segundo mandato de Hartung).

Mas, avaliando os microdados do Censo Escolar, foi possível verificar que, entre 2011 e 2014, foram paralisadas ou extintas 22 escolas na rede estadual. Outras 50 foram municipalizadas. Somando os dois dados, 72 unidades deixaram de ser administradas pelo Estado.

Nesse período, também foram criadas oito escolas e duas, que estavam paralisadas em 2010 no governo de Paulo Hartung, foram reativadas por Casagrande. Além disso, uma unidade que pertencia ao município passou para as mãos do Estado.

Ao todo, 11 escolas entraram para a lista de unidades de responsabilidade do governo entre 2011 e 2014.

Assim, as 61 escolas apontadas pelo candidato são resultado da redução de 72 estabelecimentos paralisados, extintos ou municipalizados pelas 11 escolas criadas, estadualizadas ou reativadas. Ou seja, como nem todas as unidades referem-se a fechamento, consideramos a declaração do candidato exagerada.