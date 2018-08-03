Aborto: audiência no STF tem batalha de números e depoimentos

Seis anos após votar a favor da interrupção da gravidez de anencéfalos, ministra Rosa Weber é relatora de ação que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação

A primeira etapa da audiência pública de ação sobre descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcada por uma guerra de números e estatísticas e depoimentos com forte apelo emocional de representantes dos dois lados.

Iniciada às 8h20 desta sexta-feira (3)o evento - que continua na segunda-feira, 6 - contou com 13 intervenções no período da manhã, dez delas com manifestações favoráveis à descriminalização e três contrárias. O "desequilíbrio" se deve ao fato de a manhã ter sido dominada por exposições de entidades médicas, que, em sua maioria, são defensoras do aborto. As apresentações da maioria dos movimentos sociais e entidades religiosas contrários à prática estão agendadas para o segundo dia de audiência.