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Aborto

Aborto: audiência no STF tem batalha de números e depoimentos

O tema não provocou polêmica só dentro do Supremo. Internautas inundaram as redes sociais com comentários contrários e favoráveis à descriminalização

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 19:01
Seis anos após votar a favor da interrupção da gravidez de anencéfalos, ministra Rosa Weber é relatora de ação que pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
A primeira etapa da audiência pública de ação sobre descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcada por uma guerra de números e estatísticas e depoimentos com forte apelo emocional de representantes dos dois lados.
Iniciada às 8h20 desta sexta-feira (3)o evento - que continua na segunda-feira, 6 - contou com 13 intervenções no período da manhã, dez delas com manifestações favoráveis à descriminalização e três contrárias. O "desequilíbrio" se deve ao fato de a manhã ter sido dominada por exposições de entidades médicas, que, em sua maioria, são defensoras do aborto. As apresentações da maioria dos movimentos sociais e entidades religiosas contrários à prática estão agendadas para o segundo dia de audiência.

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