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Caso Marielle

Abalada, assessora deixa delegacia após prestar depoimento

Parlamentar e motorista morreram após serem atingidos por tiros disparados por bandidos no Estácio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 09:45

Publicado em 15 de Março de 2018 às 09:45

Local onde a vereadora e o motorista dela foram mortos Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS
Depois de passar quase cinco horas prestando depoimento, a assessora de imprensa que acompanhava a vereadora Marielle Franco (PSOL), no momento em que a parlamentar e o motorista do veículo foram assassinados, deixou a sede da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), na Barra da Tijuca, por volta das 4h desta quinta-feira. Muito abalada, ela não quis falar com a imprensa e saiu da especializada, responsável pelas investigações, por uma porta lateral da unidade.
A assessora sofreu escoriações e ferimentos leves provocados por estilhaços de projéteis, mas foi até a delegacia após receber atendimento.
 Ela está muito abalada emocionalmente. Usou todas as forças que tinha para contribuir com a polícia  disse uma mulher que integrava um pequeno grupo que acompanhava a assessora.
A Polícia Civil ainda não divulgou o conteúdo do depoimento da assessora.
Durante a madrugada, o veículo onde estava a vereadora  Marielle foi morta na noite desta quinta-feira, no bairro do Estácio, no momento em que voltava para casa  foi rebocado para a especializada, depois de ser periciado pelos agentes no local do assassinato. No automóvel, modelo Agile, de cor branca, havia marca de ao menos oito disparos, nas partes dianteira e traseira. Os vidros das janelas do veículo estavam estilhaçados.
Conforme informou o GLOBO mais cedo, a principal linha de investigação é a de execução. Segundo agentes da especializada, os disparos foram feitos de trás para frente do veículo e entraram pela janela lateral traseira. Por estar na linha de tiro, o motorista Anderson Pedro Gomes também foi alvejado. Nenhum pertence foi levado.
Policiais militares no local informaram que um carro teria emparelhado com o da vereadora, e os ocupantes abriram fogo, fugindo em seguida. A janela à direita no banco de trás, onde estava Marielle, ficou completamente destruída. A maior parte dos tiros atingiu a cabeça da vereadora. O crime aconteceu na esquina das ruas Joaquim Palhares e João Paulo I.
 

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