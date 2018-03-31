Abaixo-assinado que pede prisão em 2ª instância chega a mil assinaturas

Sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

O Fórum Nacional de Juízes Criminais (Fonajuc) informou neste sábado que também apoia o abaixo- assinado a favor das prisões em segunda instância. O documento, que será entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF), conta com quase mil assinaturas de integrantes do Ministério Público e do Judiciário.

O manifesto será entregue nesta segunda-feira, às 14h, na antevéspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Corte, interrompido na semana passada. O recurso foi impetrado pela defesa com o objetivo de evitar a prisão do ex-presidente, já condenado em segunda instância.

"Entendimento divergente à prisão em condenação em 2º grau consolida situação de impunidade", afirma o Fonajuc em apoio ao abaixo-assinado nacional.

No documento, membros do Ministério Público e do Judiciário alertam para a impotência do Estado em evitar a atuação do crime organizado. O texto destaca ainda a deterioração da democracia no país.

Tratando-se, pois, de crime organizado, a sociedade é duplamente agredida, isto é, verifica-se prejuízo social nefasto oriundo das ações criminosas e prejuízo oriundo das ações artificiais do Estado que, impotente para evitar e prevenir o grave delito, ilude a sociedade com a imagem de eficiência funcional da investigação criminal. Mais grave é a deterioração da própria democracia, porquanto, ao adquirir poder de controle econômico e político, o crime organizado passa a ocupar posições de autoridades democráticas, diz o texto.

Também no abaixo-assinado, os autores pedem que a condenação em segunda instância viabilize o cumprimento de sanções penais, inclusive a prisão.