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Disputa pelo governo

A um mês da eleição, candidatos preparam estratégias

Renato Casagrande segue liderando pesquisas, mas equipe diz que não há 'ilusão' com números
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 23:45

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 23:45

Jackeline Rocha, candidata do PT ao governo do Estado, em campanha com Célia Tavares, que disputa o Senado Crédito: Assessoria Jackeline Rocha
A um mês da eleição, os candidatos ao governo do Estado estão diante da reta final e ao mesmo tempo dos primeiros passos da campanha. Oficialmente, eles começaram a pedir votos no último dia 16, mas a propaganda na TV e no rádio começou apenas em 31 de agosto. De lá para cá, o quadro pouco se alterou. Renato Casagrande (PSB) segue liderando as pesquisas de intenção de voto
O coordenador da campanha do socialista, Tyago Hoffmann, diz que o roteiro seguirá o mesmo. "Não tem nenhuma mudança para nós. Vamos continuar com a campanha propositiva, Tanto no programa de TV quanto nas movimentações na rua", afirma. "Não estamos iludidos com número de pesquisa, com muita humildade, pedindo voto a voto para que possamos voltar ao governo do Estado", complementa. 
A coordenadora da campanha de Jackeline Rocha (PT), Lúcia Dornellas, conta que, até então, o foco tem sido a apresentação da candidata, que disputa um cargo eletivo pela primeira vez, e agora deve passar às propostas. E haverá a intensificação da campanha. 
"A gente vai aumentar toda a estratégia de campanha: agenda de rua, conversas com representação da candidatura. Temos ido ao interior, alguns municípios menores, e agora vamos intensificar nos maiores", diz. 
Coordenador do estratégico da campanha de Aridelmo Teixeira (PTB), Pedro Roque, diz que o ritmo e o tom da campanha não devem ser alterados, com apresentação de propostas e críticas a Casagrande e a outros políticos. Caminhadas e carreatas não estão nos planos. "Isso não combina com o nosso perfil. Estamos centrando força em comunidades organizadas e internet", conta.
Coordenador de comunicação de André Moreira (PSOL), José Rabelo, lembra que o horário do candidato na TV é restrito, 14 segundos. Assim, a estratégia é apostar nas redes sociais. "O horário de TV é muito curto então a gente usa as lives (transmissões ao vivo no Facebook). Discutimos temas como meio ambiente, cultura e outros. Duram 30 minutos, em média, essas lives. Temos também uma série de entrevistas agendadas e sabatinas de organizações da sociedade civil", complementa Rabelo.
BOLSONARO
Nerissa Neves, coordenadora de comunicação da campanha de Carlos Manato (PSL) diz que deve continuar "seguindo a linha do partido": "Mostrando que as mudanças severas que serão feitas a nível nacional com Bolsonaro e podem ser feitas também no Espírito Santo".
Por enquanto há investidas feitas em municípios do interior. Nos últimos 15 dias da campanha, o foco deve ser a Grande Vitória.  
A reportagem também procurou a equipe de Rose de Freitas (Podemos), mas não houve retorno.
 

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